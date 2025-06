Vedení Prahy neschválilo zákaz sdílených elektrokoloběžek

23. 6. 2025 – 16:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Náměstkovi pražského primátora Zdeňku Hřibovi (Piráti) se nepodařilo prosadit zákaz sdílených elektrokoloběžek na území metropole.

Dnes o návrhu hlasovala rada města, ale neschválila ho. Nový systém měl regulovat sdílené dopravní prostředky prostřednictvím smluv, které by však nebyly uzavírány s provozovateli elektrokoloběžek a městská Technická správa komunikací (TSK) by je v případě neoprávněného umisťování na ulicích začala odstraňovat.

Nový systém regulace sdílených dopravních prostředků měl být založen na smlouvách mezi TSK a provozovateli kol a elektrokol, která by bylo možné odkládat jenom na k tomu určených veřejných prostranstvích. Za parkování pro každé z provozovaných kol či elektrokol měli také provozovatelé podle dřívějších informací platit 25 korun měsíčně. Pro návrh dnes podle informací ČTK hlasovali pouze radní za Piráty.

Sdílené elektrokoloběžky mají podle předloženého materiálu řadu negativních dopadů, jako je vysoká nehodovost, porušování dopravních předpisů či narušování veřejného pořádku. Město chce podle dokumentu podporovat sdílenou mobilitu Pražanů, ale elektrokoloběžky nejsou často využívány jako dopravní prostředek, ale spíše zdroj zábavy na místech, které nejsou určeny k provozu jakéhokoli dopravního prostředku, jako jsou parky či chodníky.

V případě špatného odložení měl provozovatel vozítka dostat pokutu 100 korun a lhůtu na nápravu, pokud by ji včas neučinil, pokuta by se zvýšila na 1000 korun a TSK by kolo odstranila a vydala až po jejím zaplacení. Vyhrazená místa by mohli moci využívat i Pražané pro svoje kola.

Zákaz sdílených elektrokoloběžek dlouhodobě chce Praha 1, která nicméně chtěla úpravu městskou vyhláškou. Schválený systém podle zástupců města vychází z doporučení ministerstva dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu. Sdílené elektrokoloběžky už v minulosti zakázaly Paříž, Madrid nebo Melbourne.