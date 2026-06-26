Vedení Knihovny Václava Havla chce dál jednat s Havlovou o právech ke knihovně
26. 6. 2026 – 9:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Jednání mezi vedením Knihovny Václava Havla a vdovou po něm, spoluzakladatelkou instituce Dagmar Havlovou o osobnostních právech by měla pokračovat.
A to přes to, že Havlová v úterý odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou. ČTK to dnes po jednání správní rady knihovny řekl předseda této rady David Dušek. Rada se podle něj usnesla, že nebude poskytovat mediální výstupy a bude jednat na úrovni právních zástupců obou stran. Reakci Havlové ČTK zjišťuje.
Dušek připustil, že by knihovna mohla přijít o Havlovo jméno ve svém názvu. "Je to zásadní ohrožení názvu instituce. Instituce je ekonomicky, finančně ve výborné kondici. Musíme řešit její budoucnost a pro ni je zásadní postoj paní zakladatelky," uvedl Dušek.
Nově ustavená správní rada se dnes také setkala s ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem, jemuž její předchůdci znemožnili činnost postavením na takzvané překážky v práci. Stalo se to kvůli tomu, že tým asi 17 zpravila dlouholetých zaměstnanců knihovny nesouhlasil se Sedláčkovými představami a s jeho nápady Havlovo jméno komerčně využívat. Dušek dříve naznačil, že by knihovna mohla se Sedláčkem dál spolupracovat. "Nebylo přijato žádné rozhodnutí, budeme o tom dále jednat," uvedl Dušek k dnešnímu jednání.
"Zároveň jsme se usnesli, že nebudeme poskytovat žádné mediální výstupy a budeme jednat (s Dagmar Havlovou) pouze na úrovni právních zástupců obou stran," řekl. Pro jednání podle něho není žádná lhůta. Nově ustavená správní rada se podle něho snažila přijít na to, co Havlovou přimělo k razantnímu postoji.
Havlová ve středu v prohlášení uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Zmínila také možný převod archivních, dokumentačních, badatelských a dalších materiálů souvisejících s Havlem do veřejné instituce, a to kvůli jejich ochraně.
Novou správní radu vedle Duška tvoří hudebník Michael Kocáb, egyptolog a senátor Miroslav Bárta, krizový manažer Marek Měrka a podnikatel a filantrop Philip Staehelin.
Havlová dříve uvedla, že nová správní rada byla jmenována bez jejího vědomí a pravděpodobně i v rozporu se stanovami knihovny. Správu možnosti použití jména Václava Havla předala počátkem června Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, uvedla.
Knihovnu v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Pro knihovnu nyní Havlová nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení. Ekonom Sedláček se ředitelem knihovny stal v březnu 2025. Do května 2023 ji dlouho před ním vedl diplomat Michael Žantovský.