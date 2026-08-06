Vedení FIFA se omluvilo za chyby a podpořilo Infantina
6. 8. 2026 – 10:52 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vedení mezinárodní fotbalové federace FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi.
Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.
Infantino vyvolal minulý týden odpor velké části fotbalové veřejnosti návrhem na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou. I když v pátek od plánu oficiálně odstoupil, kritické hlasy na jeho adresu pokračují a sílí odpor, především v Evropě, ale i v dalších zemích - nejnověji nedůvěru v něj vyjádřil ve středu kanadský premiér Mark Carney.
"Za tyto chyby byla vyjádřena omluva spolu se závazkem zajistit, aby se již neopakovaly," uvedlo vedení FIFA v prohlášení po středeční večerní krizové schůzce v marocké metropoli Rabatu. Zároveň vyjádřilo plnou podporu Infantinovi. Kritizovaný projekt byl opuštěn a federace nebude tolerovat útoky na svou integritu a podnikne kroky k ochraně svého dobrého jména, doplnilo vedení FIFA.
Prohlášení zaslala všem 211 členským asociacím, druhé pak členům Rady federace. "Shodli jsme se, že záměrem nebylo, aby se Rada FIFA a členské asociace FIFA cítily z procesu vyloučeny, a že proces měl být řešen jinak," napsala.
Rabat je sídlem regionální centrály FIFA pro Afriku, kde má Infantino tradičně podporu. V marockém hlavním městě se také příští rok uskuteční 77. kongres federace s prezidentskými volbami, na nichž se Infantino plánoval ucházet o znovuzvolení. Z kontinentálních a národních federací či organizace evropských lig už nicméně sílí hlasy, že je pro ně současný šéf nepřijatelný.
Světovou federaci vede šestapadesátiletý rodák ze Švýcarska, jenž má také občanství italské a libanonské, od roku 2016. Infantinův návrh na prodej části práv z MS se setkal s kritikou i kvůli zapojení společnosti s rodinnými vazbami na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle vedení FIFA už návrh "byl smetený ze stolu" a "vždy je potřeba si z chyb vzít poučení".