Vedení ANO sdělí v pondělí, co bude pražskou kandidátkou, uvedl Havlíček
28. 6. 2026 – 10:44 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
O postupu při schvalování pražské kandidátky ANO do podzimních voleb po odchodu jejího dosavadního lídra Ondřeje Prokopa z politiky bude hnutí informovat v pondělí.
ČTK to dnes řekl místopředseda ANO Karel Havlíček. Výbor ANO bude v centrále hnutí na pražském Chodově v pondělí odpoledne schvalovat nominace pro krajské a senátní volby. Krajské předsednictvo ANO v Praze koordinuje postup kolem lídra kandidátky pro říjnové obecní volby s vedením ANO, situací se intenzivně zabývá, uvedla dnes pražská organizace hnutí na síti X.
Odchod z pozice lídra kandidátky ve čtvrtek ohlásil Prokop poté, co si média začala všímat nejasností kolem jeho majetkových přiznání a pořizování bytů. Prokop opouští také všechny politické funkce, klub ANO v pražském zastupitelstvu proto v nejbližších dnech podle předsednictva zvolí mezi svými členy nového předsedu. Šéf ANO Andrej Babiš ve čtvrtek řekl, že je třeba, aby se nejprve sešla pražská krajská organizace a zvolila nové vedení i lídra.
"V této fázi nebudeme komentovat žádná konkrétní jména ani spekulace o možných kandidátech. Jakmile bude o dalším postupu rozhodnuto, budeme veřejnost informovat," uvedlo pražské předsednictvo ANO k obsazování místa v čele kandidátky. Média dříve spekulovala o tom, že kandidátku ANO v Praze by mohli vést poslanci zvolení v hlavním městě Patrik Nacher nebo Barbora Rázga.
Prokop ve videu zveřejněném ve čtvrtek na facebooku svůj odchod z kandidátky ANO a z politických funkcí zdůvodnil tlakem médií na něj a jeho okolí.
Podle zjištění Seznam Zpráv Prokop v majetkovém přiznání neuvedl tři pražské byty. Prokop to následně označil za svou chybu a oznámil, že je připravený zaplatit pokutu. Řekl, že si na byty vydělal podnikáním a investicemi. Již dříve Seznam Zprávy uvedly, že Prokop loni v listopadu odmítl jako svědek vypovídat na policii v korupční kauze nemocnice v Motole.
V tomto týdnu Seznam Zprávy napsaly, že Prokop uvedl za poslední tři roky ve třech různých přiznáních rozdílné údaje o svých příjmech. Částky se lišily o miliony korun a věcí se podle serveru začalo zabývat ministerstvo spravedlnosti. "Kontrola majetkových přiznání pana ing. Ondřeje Prokopa aktuálně probíhá. Zahájena byla na základě poměrně obsáhlého podnětu ze strany veřejnosti," uvedla Lucie Rozsypalová z tiskového odboru ministerstva. Za porušení zákona v této věci hrozí Prokopovi pokuta až 50.000 korun.
Prokop v poslední době kvůli kauze bytů a majetkových přiznání přišel nejprve o funkci předsedy kontrolního výboru pražského zastupitelstva a následně ho radní města odvolali z dozorčí rady dopravního podniku. Končící politik to tehdy označil za politickou pomstu za svou opoziční práci.