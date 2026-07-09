Vědci zůstali v šoku. Kamery v hlubinách zachytily něco, co dosud nikdo neviděl
9. 7. 2026 – 16:30 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Oceány stále skrývají tajemství, která dokážou překvapit i zkušené vědce. Zatímco většina lidí považuje mapu planety za dávno hotovou, pod hladinou se odehrávají děje, které jsme dosud nikdy neviděli. Jen během posledních týdnů přinesly vědecké expedice hned několik mimořádných objevů.
Jedním z nich je vůbec první potvrzený záznam živého žraloka skřetího (Mitsukurina owstoni) v jeho přirozeném prostředí. Tento podivuhodný tvor se na Zemi objevil už před zhruba 125 miliony let a bývá označován za živou fosili. Dosud ho vědci znali téměř výhradně z jedinců, kteří byli náhodně vytaženi rybáři na hladinu. Nyní se podařilo zachytit dvě živá zvířata pomocí hlubinných kamer v Tichém oceánu, přičemž jedno z nich bylo natočeno téměř ve dvou kilometrové hloubce. Objev významně rozšiřuje znalosti o tom, kde tento mimořádně vzácný druh skutečně žije.
Zrod nové zemské kůry přímo před kamerami
Neméně fascinující je další objev geologů. Vědcům se vůbec poprvé podařilo přímo sledovat vznik nové oceánské zemské kůry. Právě na dně oceánů totiž neustále vzniká nový povrch planety. Magma vystupuje z nitra Země, chladne a vytváří novou horninu, která se následně pomalu vzdaluje od středooceánských hřbetů.
Přestože geologové tento proces popisují už desítky let, dosud jej nikdy nepozorovali přímo během jeho vzniku. Nové poznatky tak pomohou lépe pochopit fungování deskové tektoniky i to, jak se naše planeta vyvíjí miliony let.
Proč velryby plavou břichem vzhůru?
Další záhadou, kterou se vědci snaží rozluštit, je neobvyklé chování některých velryb. Ty se občas dlouhé minuty vznášejí těsně pod hladinou otočené břichem vzhůru.
Podle odborníků může jít o několik různých důvodů. Některé druhy si tímto způsobem odpočívají, jiné se nechávají zahřívat slunečními paprsky nebo usnadňují ptákům odstranění parazitů z kůže. V určitých případech může jít také o způsob komunikace mezi jednotlivými členy skupiny. Přesný význam tohoto chování ale stále není zcela objasněn a výzkum pokračuje.
Oceán skrývá mnohem víc, než jsme si mysleli
Poslední objevy znovu ukazují, jak málo toho lidstvo o hlubokém oceánu skutečně ví. Přestože dnes disponujeme robotickými ponorkami, špičkovými kamerami i satelitními technologiemi, obrovské oblasti mořského dna zůstávají prakticky neprozkoumané.
Právě proto mohou vědce i v roce 2026 překvapit tvory, kteří vypadají jako z pravěku, i geologické procesy, jež formují naši planetu přímo před jejich kamerami. Každá nová expedice připomíná, že největší neznámá neleží ve vesmíru, ale často jen několik kilometrů pod hladinou oceánu.