Vědci zjistili, že vesmír zanikne dříve, než se předpokládalo. Jak je to možné a kolik máme času?

14. 6. 2025 – 13:04 | Zpravodajství | Alex Vávra

Vesmír nevydrží věčně – a podle nových výpočtů může zaniknout mnohem dřív, než se dosud myslelo. Hvězdy, černé díry i samotné lidstvo čeká pomalé, neviditelné vypařování. A pokud se temná energie začne chovat jinak, může být konec ještě mnohem divočejší.

Na první pohled vypadá vesmír věčně. Hvězdy září, galaxie se rozplývají v nekonečnu a vše se zdá tak vzdálené, že nás to nemusí zajímat. Jenže nový výzkum trojice vědců z Nizozemska ukazuje, že ani vesmír není nesmrtelný – a co víc, může skončit dřív, než se kdy odhadovalo. Ačkoliv „dřív“ ve vesmírných měřítkách stále znamená nepředstavitelně dlouho, čísla mluví jasně: zánik vesmíru se možná neodehraje za jedničkou a 1100 nulami, jak tvrdily předchozí výpočty, ale už „jen“ za jedničkou a 78 nulami.

Vědci Heino Falcke, Michael Wondrak a Walter van Suijlekom z Radboudovy univerzity spočítali, že i ty nejodolnější hvězdy, bílé trpaslíky, se mohou časem vypařit podobně jako černé díry – díky fenoménu zvanému Hawkingovo záření. Tento jev popsal fyzik Stephen Hawking už v roce 1975, když navrhl, že černé díry nejsou zcela černé – mohou pomalu ztrácet hmotu a rozpadat se na částice a záření. Nizozemský tým nyní ukazuje, že to samé platí i pro další extrémně husté objekty jako neutronové hvězdy či samotný Měsíc.

Když i černé díry umírají

Neutronové hvězdy a černé díry, zbytky po výbuších masivních hvězd, mají podle výpočtů stejnou dobu zániku – zhruba 10^67 let. Překvapivě stejně dlouho vydrží obě, přestože černé díry mají mnohem silnější gravitační pole. Důvod? Černé díry nemají pevný povrch, a část záření, které vyzařují, znovu pohltí. Tím se proces jejich vypařování zpomaluje.

A protože vědci byli už u toho, spočítali i zánik běžnějších objektů: Měsíce a člověka. Pokud by je nechali jen pomalu mizet díky tomuto typu záření, rozplynuly by se za 10^90 let. Samozřejmě, jak sami ironicky dodávají, existuje spousta jiných cest, jak můžeme zmizet mnohem dřív. To všechno ukazuje na jednu věc: konec vesmíru není statický, daný a vzdálený „konec času“, ale proces, který se děje pomalu, neviditelně a nezastavitelně. Vesmír chladne, hvězdy dohořívají, hmota se rozpadá a černé díry mizí. V jedné z možných budoucností nezůstane nic než prázdnota a pár tichých fotonů, rozptylujících odpadní teplo stvoření.

Temná energie a ještě temnější nejistota

A to není všechno. Temná energie, tajemná síla, která určuje tempo rozpínání vesmíru, možná není tak neměnná, jak jsme si mysleli. Přístroj DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) v Arizoně zkoumá už tři roky miliony galaxií a kvasarů a vytváří největší trojrozměrnou mapu vesmíru v dějinách. A podle nejnovějších dat se zdá, že temná energie se v čase mění. Pokud by byla skutečně proměnlivá, mohlo by to zásadně ovlivnit, jak a kdy vesmír skončí. Dosud jsme věřili, že vesmír se bude zrychleně rozpínat navždy. Ale pokud se temná energie chová jinak, čekají nás scénáře jako Velký rozpad – kdy se vše doslova roztrhá na kusy. Nebo kvantový skok, který přepíše samotné fyzikální zákony a smete realitu jako přepnutí přepínače.

Ať už bude konec jakýkoliv, jedno je jisté: není to „až někdy“, je to proces, který už dávno běží. A my jsme jen dočasnými hosty v pomalu mizejícím světě.