Vědci zírají v šoku: Objevili planetu ve tvaru citronu, na které prší diamanty
26. 12. 2025 – 9:43 | Zpravodajství | Alex Vávra
Exoplaneta PSR J2322-2650b popírá zavedené představy o tom, jak může vypadat svět mimo naši sluneční soustavu. Citronovitý tvar, drtivá gravitace pulsaru a atmosféra plná uhlíku, v níž může pršet diamanty, z ní dělají jeden z nejpodivnějších a nejzáhadnějších objektů, jaké kdy astronomové objevili.
Astronomové narazili na exoplanetu, která se vzpírá všemu, co dosud o vesmíru platilo. Objekt s označením PSR J2322-2650b byl objeven díky pozorování teleskopu James Webb a už teď patří k nejbizarnějším známým tělesům mimo naši sluneční soustavu. Nejenže má tvar připomínající citron, ale navíc se zdá, že na jejím povrchu může pršet diamanty.
Od poloviny 90. let vědci objevili tisíce exoplanet nejrůznějších typů. Některé jsou extrémně horké, jiné překvapivě chladné, další mají bizarní oběžné dráhy. PSR J2322-2650b však kombinuje hned několik extrémů najednou a nutí astronomy přehodnocovat dosavadní teorie o vzniku planet i jejich atmosférách.
Citronová planeta sevřená gravitací pulsaru
PSR J2322-2650b má hmotnost podobnou Jupiteru, ale její prostředí je naprosto odlišné. Neobíhá běžnou hvězdu, nýbrž pulsar – extrémně husté jádro mrtvé hvězdy, které vzniklo po výbuchu supernovy. Pulsary patří k nejexotičtějším objektům ve vesmíru: mají obrovskou hmotnost, malý rozměr a rotují rychlostí, která bere dech.
Planeta se kolem pulsaru pohybuje ve vzdálenosti zhruba jednoho milionu mil a celý oběh zvládne přibližně za osm hodin. Taková blízkost znamená, že je neustále vystavena brutálním slapovým silám. Právě ty podle vědců způsobily, že původně kulové těleso bylo doslova nataženo do tvaru připomínajícího citron, včetně charakteristické špičky.
V jednom konkrétním místě je hmota planety doslova strhávána pryč a vtahována směrem k pulsaru. Nic podobného zatím u žádné jiné známé exoplanety pozorováno nebylo. Ze zhruba šesti tisíc objevených světů je PSR J2322-2650b jediným objektem, který zároveň připomíná plynného obra a obíhá pulsar v tak extrémní blízkosti.
Uhlíková atmosféra a déšť z diamantů
Ještě větší šok než samotný tvar planety však přineslo zkoumání její atmosféry. Namísto běžných molekul, jako je voda, metan nebo oxid uhličitý, se zde nachází především helium a molekulární uhlík. Takové složení je v rozporu se současnými modely planetárních atmosfér.
V atmosféře se podle všeho tvoří oblaka uhlíkových sazí. Hluboko uvnitř planety, kde panují extrémní tlaky a teploty, se tento uhlík může krystalizovat do podoby diamantů. Ty pak mohou padat zpět k povrchu v podobě diamantového deště, což zní spíš jako sci-fi než jako popis skutečného vesmírného tělesa.
Teplotní podmínky jsou naprosto extrémní. Strana planety obrácená k pulsaru dosahuje teplot až 2 040 stupňů Celsia, zatímco odvrácená část klesá na zhruba 650 stupňů. Přitom už při výrazně nižších teplotách by se měl uhlík podle známých fyzikálních zákonů vázat na jiné prvky. Přesto zde zůstává ve volné molekulární podobě, což vědci zatím nedokážou uspokojivě vysvětlit.
Jedna z hypotéz předpokládá, že vnitřek planety obsahuje směs uhlíku a kyslíku, která se při postupném chladnutí začala oddělovat. Čisté uhlíkové krystaly mohly vystoupat směrem k povrchu a promíchat se s heliem. Zůstává ale záhadou, proč se v atmosféře téměř vůbec nevyskytuje kyslík ani dusík, které by tam za normálních okolností být měly.
PSR J2322-2650b tak představuje jeden z největších astronomických rébusů posledních let. Někteří vědci připouštějí, že možná nejde o planetu v tradičním smyslu, ale o zcela nový typ objektu, jaký jsme dosud neznali. A právě to z ní dělá mimořádně cenný objev. Každé další pozorování může přinést odpovědi, které zásadně změní naše chápání toho, jak rozmanitý a podivný dokáže vesmír být.