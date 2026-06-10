Vědci v Praze začnou mapovat světlušky, zapojit se může i veřejnost
10. 6. 2026 – 18:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Praze začíná mapování světlušek, které má zjistit, kde se těmto světélkujícím broukům v hlavním městě daří a jak početné jsou jejich populace.
Projekt nazvaný Praha hledá světlušky povedou vědci z České zemědělské univerzity (ČZU), kteří do sběru dat zapojí i veřejnost. Vědci se zaměří především na světlušku větší, druh, který je v Praze zatím jen málo zmapovaný. ČTK o tom dnes informovala ČZU v tiskové zprávě. Světlušky by mělo být možné spatřit od července.
Podle vedoucího projektu Martina Nováka z Fakulty životního prostředí ČZU je zapojení obyvatel zásadní, protože vědci by sami nezískali tak podrobné informace z míst, která znají jen místní lidé. Veřejnost bude moci svá pozorování sdílet prostřednictvím platformy iNaturalist nebo facebookové skupiny projektu.
Světlušek podle organizátorů v posledních desetiletích ubývá po celém světě především kvůli světelnému znečištění a ztrátě přirozeného prostředí. Ve městech se tyto faktory projevují obzvlášť výrazně. Cílem projektu je tedy získat podklady pro opatření, která pomohou zastavit úbytek světlušek. Projekt počítá se sledováním v období nejvyšší aktivity brouků, tedy zpravidla od poloviny června do poloviny července.
Letošní mapování se zaměří na světlušku větší. "V Praze je zatím málo zmapovaná, protože se v terénu hledá poměrně obtížně," uvedla univerzita. Samci při letu nesvítí, zatímco bezkřídlé samičky vydávají charakteristické světlo z konce zadečku, kterým lákají samce. Nejčastěji je lze spatřit na zemi nebo v nízké vegetaci.
Projekt vznikl s finanční podporou pražského magistrátu. Kromě Prahy mohou lidé hlásit nálezy světlušek i z dalších částí republiky prostřednictvím celostátní iniciativy Česko hledá světlušky.
Lidé, kteří světlušku objeví, by ji podle organizátorů měli pokud možno vyfotit a s přesnou polohou nález nahlásit. Vědci následně určí druh, případně i pohlaví nebo vývojové stadium nalezeného jedince.
Světlušky jsou nejaktivnější zhruba půl hodiny po západu slunce. V České republice žijí tři druhy světlušek - světluška menší, světluška krátkokřídlá a právě světluška větší.