Vědci přepisují historii: 12 000 let starý nález prozrazuje ohromující tajemství
8. 4. 2026 – 10:35 | Magazín | Jiří Rilke
Vědci prozkoumali nový nález a přišli s jasným závěrem: Měníme učebnice a posouváme data o tisíce let.
Archeologové učinili překvapivý objev: Lidstvo znalo hazardní hry dlouhé tisíce let před tím, než se až doposud přepokládalo.
Dosavadní objevy totiž naznačovaly, že prvnímu gamblingu se naši předkové oddávali zhruba před 5 500 lety v době bronzové. Jenže nové naleziště vydalo překvapivé svědectví: Lidé v Americe vázali majetek na náhodu a vyráběli hazardní hry již před 12 000 lety.
Vědci se svým objevem pochlubili v prestižním odborném časopise American Antiquity: „Až doposud jsme předpokládali, že hazard a hry založené na náhodě vznikly ve Starém světě. Nynější výzkum ale dokazuje, že původní američtí obyvatelé zcela cílevědomě vyráběli předměty určené ke generování náhodných výsledků a užívali je v hrách s pravidly. A to tisíce let před tím, než jsme si mysleli,“ uvedl hlavní autor studie Robert Madden.
Nečekejte ale perfektní šestistěnné kostky, jaké známe dnes. Herní artikly pravěkých Američanů byly binární, tedy dvoustěnné, schopné ukázat jeden ze dvou výsledků. Hraní tak probíhalo podobně jako třeba házení mincí a jedna ze stran bývala výrazně označena pomocí vzorů či zářezů, aby se při hře nic nepletlo.
Samotné „kostky“ přitom nejsou žádný nový nález, většinu z nich už archeologové objevili před lety a dnes leží v muzeích. Maddenův tým ale určil jasná pravidla a postupy, jak s jistotou zjistit, zda se jednalo o hazardní pomůcku.
Výsledky byly ohromující: Vědci rozeznali víc než 600 dobových „kostek“ z nalezišť napříč 12 americkými státy. Z toho vyvodili logický závěr, že nejenže Amerika začala hazardovat o tisíce let před Evropou, hry založené na pravděpodobnosti se tam rozšířily do všech koutů země.
„Nesnažíme se tvrdit, že lovci-sběrači z doby ledové zvládali teorii pravděpodobnosti. Ale zcela úmyslně vytvářeli, pozorovali a spoléhali se na náhodu opakovatelným způsobem s jasnými pravidly a využitím pravděpodobnosti. Při gamblingu pak vznikal prostor pro setkávání lidí z různých skupin, což zas pomáhalo výměně novinek, obchodu, uzavírání spojenectví i prostému zlepšování nálady,“ uvádí Madden v tiskové zprávě.