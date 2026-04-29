Vědci nevěřili vlastním očím: Městští ptáci se žen bojí víc než mužů a důvod vás překvapí

29. 4. 2026 – 21:49 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Holubi, straky, sýkory nebo vrabci patří k běžné kulise městského života. Denně je míjíme v parcích, na náměstích i sídlištích a většina lidí předpokládá, že jejich reakce na člověka jsou víceméně jednoduché.

Nový mezinárodní výzkum ale ukázal něco nečekaného.

Podle rozsáhlé studie publikované v odborném časopise People and Nature reagují městští ptáci opatrněji na ženy než na muže. Jinými slovy – ženy musely při pokusech zůstat od ptáků dál, protože ti odlétali dříve. Muži se naopak mohli přiblížit v průměru zhruba o metr blíž, než ptáci vyhodnotili situaci jako nebezpečnou.

Květen může těmto třem znamením změnit život: Astrologové mluví o období hojnosti, nových šancí a velkých obratů

Výzkum probíhal napříč Evropou

Studie zahrnovala více než 2 700 pozorování v pěti evropských zemích:

  • Česko
  • Francie
  • Německo
  • Polsko
  • Španělsko

Do výzkumu bylo zapojeno 37 druhů městských ptáků, včetně:

  • holubů
  • strak
  • sýkor
  • vrabců
  • kosů
  • špačků

Výzkumníci přitom pečlivě kontrolovali faktory, které by mohly výsledky zkreslit:

  • podobná výška účastníků
  • srovnatelné oblečení
  • stejný styl přiblížení
  • přímý pohled na ptáky

Přesto se výsledek opakoval překvapivě konzistentně.

Když rodič tvrdí, že miluje děti stejně, často si lže: Psychologové bourají jeden z největších mýtů o rodině

Otázka se nabízí sama: Proč právě ženy?

To je otázka, na kterou zatím věda neumí odpovědět.

Profesor Daniel Blumstein z UCLA, spoluautor studie, uvedl, že výsledkům věří, ale momentálně pro ně nemá jednoznačné vysvětlení.

Výzkumníci pracují s několika hypotézami:

  • pachové nebo chemické signály
  • rozdílný způsob chůze
  • držení těla
  • vizuální proporce
  • historické adaptační mechanismy

Jednou z teorií je, že ptáci mohou zachycovat jemné biologické rozdíly mezi pohlavími podobně, jako některá jiná zvířata reagují odlišně na muže a ženy.

Nejste líní, jen váš mozek funguje jinak: Psychologové upozorňují na 3 návyky, které bývají znakem bystré mysli

Ptáci mají složitější vnímání, než jsme čekali

Studie podle odborníků neukazuje jen zajímavou genderovou odlišnost, ale hlavně potvrzuje, že městští ptáci velmi sofistikovaně vyhodnocují své okolí.

Federico Morelli z Turínské univerzity upozornil, že ptáci pravděpodobně pracují s jemnými podněty, které lidé sami téměř nevnímají.

To znamená, že městská fauna není jen pasivně přizpůsobená člověku, ale aktivně analyzuje rizika.

Myslíte si, že jeden psí rok znamená sedm lidských? Jde o jeden z nejčastějších omylů

Podobné rozdíly už vědci zaznamenali i u jiných zvířat

Zajímavé je, že nejde o první případ. Například laboratorní studie u hlodavců dříve ukázaly, že krysy mohou vykazovat vyšší stres při kontaktu s muži než se ženami.

To naznačuje, že schopnost rozlišovat biologické rozdíly mezi lidmi může být v živočišné říši rozšířenější, než se předpokládalo.

Jíte je každý den a považujete je za zdravé: Tahle ovoce a zelenina patří k nejvíce zatíženým pesticidy

Co to znamená pro běžný život?

Možná víc, než se zdá.

Podobné výzkumy pomáhají lépe chápat:

  • adaptaci zvířat na městské prostředí
  • ekologii měst
  • chování volně žijících druhů
  • dopad lidské přítomnosti na přírodu

Současně připomínají, že i druhy, které považujeme za zcela běžné, mají mimořádně komplexní behaviorální strategie.

Zdroje:
Reddit, Scientific American, Phys, the-independent.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Květen může těmto třem znamením změnit život: Astrologové mluví o období hojnosti, nových šancí a velkých obratů

Nejnovější články