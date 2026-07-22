Vědci mají jasno: Tohle je možná skutečný důvod, proč přibíráte
22. 7. 2026 – 6:11 | Magazín | Alex Vávra
Stačí spát o něco málo méně než obvykle a tělo začne reagovat. Nová studie ukazuje, že i ztráta přibližně hodiny spánku za noc může vést k přibírání na váze, menší fyzické aktivitě a vyššímu riziku zdravotních problémů.
„Dospím to o víkendu.“ Věta, kterou si pravidelně říkají miliony lidí. Jenže podle nové studie může být právě každodenní ukrajování spánku jedním z nenápadných důvodů, proč ručička na váze pomalu stoupá. Ne proto, že byste jedli výrazně více nebo přestali cvičit, ale proto, že vaše tělo začne fungovat úplně jinak.
Vědci z Kolumbijské univerzity přišli se znepokojivým zjištěním. Stačilo, aby si dobrovolníci po dobu šesti týdnů zkrátili spánek v průměru o pouhých 80 minut za noc. Výsledek? Přibrali téměř půl kilogramu, méně se hýbali a jejich organismus začal vykazovat změny, které odborníci spojují s vyšším rizikem cukrovky i srdečních onemocnění.
Na první pohled se může zdát, že necelá hodina a půl spánku není nic zásadního. Právě tak ale dnes spí obrovská část dospělé populace. A podle autorů studie se právě zde skrývá problém.
Do výzkumu se zapojilo 95 zdravých dospělých, kteří běžně spali sedm až osm hodin denně. Po dobu šesti týdnů chodili spát o hodinu a půl později než obvykle, zatímco vstávali ve stejný čas. Jejich spánek, pohyb i změny v organismu vědci pečlivě sledovali pomocí náramkových monitorů, laboratorních testů i pravidelného měření hmotnosti. Po šesti týdnech se ukázalo, že průměrně přibrali 0,45 kilogramu.
Možná si říkáte, že půl kila není žádná tragédie. Jenže právě v tom je háček. Šlo o pouhých šest týdnů. Pokud by podobný režim pokračoval celý rok, mohl by se přírůstek hmotnosti podle autorů studie stát zdravotně významným.
„Lidé během dospělosti přirozeně přibývají na váze. Dostatek spánku proto může být jedním z důležitých způsobů, jak tento proces zpomalit,“ říká vedoucí studie Marie-Pierre St-Onge.
Největší překvapení? Nebyli unavení. Prostě přestali mít chuť se hýbat
Mnoho lidí předpokládá, že když spí méně, získají více času a budou toho během dne stíhat víc. Studie ale ukázala přesný opak. Účastníci byli sice vzhůru déle, ale většinu získaného času netrávili aktivně. Naopak. Sedavých činností přibylo v průměru o 17 minut denně. U mužů a žen po menopauze se nečinnost zvýšila téměř o půl hodiny každý den.
Podle autorů studie je právě tohle jeden z nejdůležitějších objevů. Organismus totiž na nedostatek spánku reagoval tím, že začal šetřit energií. Lidé necvičili více, nechodili více pěšky ani nebyli aktivnější. Místo toho více seděli. Vědci navíc zaznamenali změny hormonů, které řídí chuť k jídlu a hospodaření s energií. Tělo se jednoduše začalo chovat tak, jako by se snažilo každou dostupnou kalorii co nejlépe využít.
Spánek může být stejně důležitý jako dieta nebo posilovna
Předchozí výzkumy už ukázaly, že lidé, kteří spí jen čtyři nebo pět hodin denně, jedí výrazně více. V jednom experimentu přijímali přibližně o 300 kalorií denně navíc. Jenže takto extrémní nedostatek spánku většina lidí dlouhodobě nezažívá. Nová studie je proto mnohem zajímavější. Zaměřila se totiž na běžný život – na situaci, kdy člověk místo sedmi a půl hodin spí šest nebo šest a půl.
Výsledky naznačují, že i tak malé omezení spánku může postupně zvyšovat riziko obezity. A tím celý příběh nekončí. Ve stejné skupině dobrovolníků vědci už dříve zjistili vyšší inzulinovou rezistenci, která představuje významný rizikový faktor diabetu 2. typu. Jiná analýza zase ukázala zvýšený výskyt zánětlivých buněk v srdeční tkáni, což může souviset s vyšším rizikem srdečních onemocnění.
Dobrá zpráva ale existuje. Jiné studie ukazují, že když lidé svůj spánek prodlouží, začnou spontánně přijímat méně kalorií – v průměru asi o 270 denně – aniž by drželi dietu. Právě proto odborníci stále častěji mluví o tom, že spánek není luxus ani ztracený čas. Je to jedna ze základních součástí zdravého životního stylu. Stejně důležitá jako kvalitní strava nebo pravidelný pohyb.
Možná tedy není největším nepřítelem vaší postavy čokoláda nebo pozdní večeře. Možná je to večerní seriál, nekonečné scrollování na telefonu nebo práce dlouho do noci. Každá ukrojená hodina spánku totiž může být malou půjčkou od vašeho těla. A jak ukazuje nový výzkum, dříve nebo později si o její splacení řekne.