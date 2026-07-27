Ve středu to začne: Meteorologové upřesnili předpověď a nemají dobré zprávy. Kde bude nejhůř
27. 7. 2026 – 5:26 | Magazín | BS
Ještě v sobotu jsme se mohli chlácholit nadějí, že přijde jen obyčejný teplejší týden. Jenže pak meteorologové přepočítali modely a čísla se posunula nahoru.
Od středy se do střední Evropy nalije mimořádně horký vzduch a Česko čeká série tropických dnů s maximy až k osmatřiceti stupňům.
Český hydrometeorologický ústav vydal v neděli 26. července krátce po poledni předběžné varování. Ve středu 29. července mají denní maxima vystoupat na 29 až 33 °C, v dalších dnech pak na 32 až 38 °C, ojediněle i více. Klidně tedy může opět padnout čtyřicítka.
Horký vzduch nad námi má podle současných předpokladů zůstat zhruba týden – nejde tedy o jeden nepříjemný den, ale o celou vlnu.
Výstraha se má rozjíždět postupně: Ve středu po dvanácté hodině pro Prahu a kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Královéhradecký, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský, ve čtvrtek se přidávají Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj a Vysočina.
Nejhůř na tom budou tradičně nížiny – Polabí, Poohří, střední Čechy a jihomoravské úvaly.
Kapitolou samou pro sebe jsou noci. Podle ČHMÚ mají být příští víkend tropické, tedy s minimy nad dvaceti stupni. Zní to neškodně, ale je to zrádnější než odpolední špička: Tělo, které se přes noc neochladí, jde do dalšího horkého dne už unavené. Nejvíc to odnášejí senioři, malé děti a lidé s nemocným srdcem.
Vedro je přitom jen polovina problému. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu meteorologové už o víkendu rozšířili výstrahu před nebezpečím požárů na západní a severní Čechy, od neděle i na střední Čechy včetně Prahy a část Čech východních; na jižní Moravě platí do odvolání.
Že nejde o teorii, ukázala sobota: u Velhartic na Klatovsku hořel les na ploše zhruba tří hektarů a hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu, u Otročiněvsi na Berounsku pak hořelo přímo v areálu dětského tábora, odkud museli evakuovat čtyřicet dětí a jednatřicet dospělých.