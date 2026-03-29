Ve Spojených státech se konají demonstrace No Kings namířené proti Trumpovi
29. 3. 2026 – 9:43 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ve Spojených se pod názvem No Kings, neboli Žádní králové, koná další vlna demonstrací proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho autoritářským tendencím.
V 50 amerických státech a několika městech mimo USA je ohlášeno více než 3200 akcí, uvedla agentura Reuters. Dvě předchozí vlny protestů No Kings měly miliony účastníků.
Zpěváci Bruce Springsteen a Joan Baezová budou hlavními hvězdami demonstrace v hlavním městě státu Minnesota, kde se očekává shromáždění více než 100.000 lidí. Město se v minulých měsících stalo ohniskem střetů s federálními imigračními agenty. Příslušník Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Jonathan Ross zde 7. ledna za volantem jejího vozu zastřelil Renée Goodovou, 37letou matku tří dětí. Dva agenti Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) následně 24. ledna v Minneapolisu zastřelili stejně starého zdravotníka Alexe Prettiho. Incidenty vyvolaly hněv a protesty v Minnesotě a po celých Spojených státech.
Další velké demonstrace se konají v New Yorku, Los Angeles a Washingtonu, ale dvě třetiny akcí se konají mimo centra velkých měst, což představuje téměř čtyřicetiprocentní nárůst oproti první vlně protestů v červnu loňského roku, uvedli organizátoři. Na National Mall ve Washingtonu dav skandoval prodemokratická hesla a objevily se transparenty s nápisy proti Trumpovi.
V Marylandu držela skupina starších lidí u silnice na invalidních vozících transparenty, které projíždějící vozy oslovovaly hesly jako "Odporujte tyranii" nebo "Trubte, pokud chcete demokracii" či "Zbavte se Trumpa".
Tisíce lidí se shromáždily v centru Manhattanu, kde herec Robert De Niro, jeden z organizátorů, řekl, že "byli i jiní prezidenti, kteří testovali ústavní meze své moci, ale žádný z nich nebyl takovou existenční hrozbou pro naše svobody a bezpečnost".
K demonstracím dochází v době, kdy míra podpory pro Donalda Trumpa klesla na 36 procent, což je nejnižší hodnota od jeho návratu do Bílého domu, vyplývá průzkumu Reuters/Ipsos.