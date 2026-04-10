Ve čtyřiceti se dusíte a v padesáti už musíte: Carl Jung i Erik Erikson popsali zlom, který mění život
10. 4. 2026 – 18:20 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ve čtyřiceti máme pocit, že už bychom měli mít jasno. V padesáti najednou zjišťujeme, že jasné není skoro nic a že změna už není volba, ale nutnost.
Psychologové přitom upozorňují, že nejde jen o subjektivní pocit, ale o přirozenou fázi života, kterou popsal už Carl Jung i Erik Erikson.
Ve čtyřiceti ještě fungujeme pro všechny kolem
Čtyřicítka bývá na první pohled stabilní. Máte práci, rodinu, nějaký rytmus, který drží život pohromadě. Jenže pod povrchem se často odehrává něco jiného.
Tlak. Únava. Pocit, že všechno stojí na vás.
Psychologové upozorňují na fenomén takzvaného „midlife squeeze“, kdy je člověk sevřený mezi péčí o děti, prací a často i staršími rodiči. Podle American Psychological Association jde o jedno z nejvíce stresujících období života.
Právě tady vzniká ten zvláštní pocit: teď už se nedá nic zásadního měnit.
Ne proto, že by to nešlo. Ale proto, že na to není prostor.
Tělo začíná mluvit dřív, než ho začneme poslouchat
Kolem čtyřicítky se začínají objevovat první signály změn, které souvisejí s hormonálními výkyvy. Perimenopauza může začít mnohem dřív, než si většina žen uvědomuje.
Objevují se:
- horší spánek
- větší citlivost na stres
- výkyvy nálad
- únava bez jasné příčiny
Většina žen to ale „ustojí silou“. Fungují dál. Přizpůsobí se.
A právě proto se zdá, že „to nejde“. Protože všechno drží vůlí.
V padesáti už nejde dělat, že se nic neděje
Pak přijde moment, kdy to přestane fungovat.
Kolem padesátky se mění nejen tělo, ale i pohled na život. Klesá tolerance ke stresu a roste potřeba žít autenticky.
Najednou přestává fungovat strategie „vydržím všechno“. A objevuje se jiný pocit: takhle už dál nechci.
Psychologové tenhle zlom popsali už dávno
To, co dnes vnímáme jako osobní krizi, není nic náhodného.
Carl Jung mluvil o tom, že střední věk je obdobím zásadního vnitřního přerodu. Člověk se přestává řídit očekáváním okolí a začíná hledat vlastní identitu.
Podobně Erik Erikson popsal přechod od fáze výkonu k fázi hledání smyslu. Zjednodušeně řečeno: z role „musím“ se dostáváme do role „chci“.
Paradox: ve čtyřiceti není čas, v padesáti už není kam utéct
To, co ve čtyřiceti nejde, protože všechno držíme pohromadě, se v padesáti stává nevyhnutelné. Děti odcházejí z domu. Kariéra už nepřináší tolik naplnění. Tělo si říká o pozornost.
A hlavně přichází silné uvědomění času.
Výzkumy, na kterých se podílel například David Blanchflower, ukazují, že životní spokojenost má tvar písmene U. Nejnižší bývá kolem čtyřicítky, po padesátce ale znovu roste.
Ne proto, že by byl život jednodušší. Ale proto, že lidé konečně začnou žít víc podle sebe.