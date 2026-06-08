Včelaři prozradili, jak poznat pravý med. Jeden rozšířený mýtus vás možná překvapí
8. 6. 2026 – 16:22 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Sklenice medu patří k potravinám, které si většina lidí spojuje s poctivou prací včel a čistě přírodním produktem. Jenže právě med je podle odborníků jednou z nejčastěji falšovaných potravin na světě. Do některých výrobků se přidávají levnější cukerné sirupy nebo se prodávají směsi, které mají k poctivému medu daleko.
Mnoho zákazníků proto hledá jednoduchý způsob, jak poznat, zda si domů přinesli skutečný med. Odborníci však upozorňují, že žádný domácí test není stoprocentní a definitivní odpověď dokáže dát pouze laboratorní analýza. Přesto existuje několik znaků, kterých si můžete všimnout.
Krystalizace není chyba. Právě naopak
Jedním z nejrozšířenějších mýtů je přesvědčení, že zkrystalizovaný med je starý nebo zkažený. Ve skutečnosti je krystalizace přirozený proces, který se u většiny druhů medu dříve či později objeví.
Americké ministerstvo zemědělství (USDA) ve svých standardech přímo uvádí, že většina medů časem přirozeně granuluje nebo krystalizuje a nejde o známku znehodnocení ani falšování. Rychlost krystalizace závisí především na poměru glukózy a fruktózy a na druhu rostlin, ze kterých včely sbíraly nektar. Akátový med například zůstává tekutý mnohem déle než med řepkový nebo květový.
Sledujte, jak med teče
Zkušení včelaři doporučují všímat si také konzistence. Kvalitní med bývá hustý a při nalévání vytváří souvislé vlákno. Podle odborníků by měl při pokojové teplotě stékat pomalu a vytvářet na povrchu charakteristické vrstvení.
Naopak velmi řídká konzistence může naznačovat vyšší obsah vody nebo přítomnost přidaných sirupů. Samotná hustota ale opět není definitivním důkazem pravosti.
Domácí testy berte s rezervou
Na internetu koluje řada návodů doporučujících test s vodou, papírem nebo palcem. Některé mohou napovědět, ale odborníci upozorňují, že jejich výsledky bývají často zavádějící.
Studie publikovaná v odborném časopise Foods upozorňuje, že ověřování pravosti medu je velmi složité a využívá se k němu řada laboratorních metod. Neexistuje jeden jednoduchý domácí test, který by dokázal spolehlivě odhalit všechny typy falšování.
Nejlepší rada? Poznejte svého včelaře
Většina profesionálních včelařů se shoduje, že nejspolehlivější cestou je nákup přímo od ověřeného producenta. Důležitý je původ medu, transparentnost výroby a možnost zjistit, odkud produkt skutečně pochází.
Pokud kupujete med v obchodě, vyplatí se číst etikety. Podezřelé mohou být nejasně označené směsi medů pocházejících z různých zemí nebo produkty s nedostatečně uvedeným původem.
Nakonec tak neplatí, že pravý med odhalí jeden zázračný trik. Mnohem více napoví kombinace několika znaků – přirozená krystalizace, konzistence, vůně a především důvěryhodný původ. A právě ten bývá často cennější než jakýkoliv domácí experiment.