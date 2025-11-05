Dnes je středa 5. listopadu 2025., Svátek má Miriam
5. 11. 2025 – 14:48 | Magazín | Anna Pecena

Vaše banka vás možná tiše okrádá o úroky: Zjistěte, kam mizí vaše peníze
penízezdroj: AI DALL-e
Myslíte si, že vaše úspory v bance pomalu rostou? Omyl. Mnoho bank v Česku platí tak nízké úroky, že vaše peníze reálně ztrácí hodnotu. Podívali jsme se, jak to funguje, proč k tomu dochází – a hlavně, jak to můžete sami odhalit.

Jak vás může banka „okrádat“ zcela legálně

Banka vám vaše peníze nevezme přímo, ale dokáže to chytře – prostřednictvím neférově nízkých úroků. Zatímco Česká národní banka (ČNB) v letech 2022–2023 zvýšila své sazby až na 7 %, většina velkých bank nechala úročení běžných účtů kolem 0,5 %. Jinými slovy – zatímco inflace letěla vzhůru, vaše úspory se každým měsícem zmenšovaly.

Banky využívají toho, že většina lidí se o úroky vůbec nezajímá. Podle ČNB může být úroková sazba, která je „podstatně nižší než obvyklá“, považována za neetickou. To se sice netýká přímo běžných účtů, ale princip je stejný – banka profituje na vaší důvěřivosti.

Studie Univerzity Karlovy ukazuje, že české banky v průměru drží úroky z vkladů o 1,5 až 2 procentní body nižší, než by odpovídalo tržním podmínkám. To znamená, že klient, který má na účtu například 300 000 korun, může ročně přijít klidně o několik tisíc jen tím, že peníze nechá ležet.

Jak zjistit, že vás banka bere na hůl

  1. Porovnejte úroky s konkurencí. Na webu ČNB nebo na srovnávačích zjistíte, že některé menší banky nabízejí až desetkrát vyšší sazby než ty největší.

  2. Sledujte inflaci. Pokud je inflace 5 % a váš účet nese úrok 1 %, vaše peníze ztrácí hodnotu každý den.

  3. Zkontrolujte podmínky účtu. Některé banky slibují vysoký úrok jen „pod podmínkou“ – například aktivního používání karty nebo příchozí mzdy.

  4. Sledujte chování banky při změnách sazeb ČNB. Když ČNB zvýší sazby a vaše banka nehne brvou, vydělává na vaší pasivitě.

Co s tím můžete udělat

Nečekejte, že se banka zachová fér.

  • Ptejte se, proč máte právě takový úrok. Banka má povinnost vysvětlit svou úrokovou politiku.

  • Zvažte přechod k jiné instituci. Převod účtu dnes trvá pár minut a často se o všechno postará nová banka.

  • Diverzifikujte úspory. Spořicí účet, termínovaný vklad i státní dluhopisy – rozložení rizika vám přinese klid.

Vaše úspory nejsou bezcenné. Jen je potřeba, abyste se o ně začali zajímat víc než banka, která je momentálně používá k vlastnímu zisku.

