Vaše banka vás možná tiše okrádá o úroky: Zjistěte, kam mizí vaše peníze
5. 11. 2025 – 14:48 | Magazín | Anna Pecena
Myslíte si, že vaše úspory v bance pomalu rostou? Omyl. Mnoho bank v Česku platí tak nízké úroky, že vaše peníze reálně ztrácí hodnotu. Podívali jsme se, jak to funguje, proč k tomu dochází – a hlavně, jak to můžete sami odhalit.
Jak vás může banka „okrádat“ zcela legálně
Banka vám vaše peníze nevezme přímo, ale dokáže to chytře – prostřednictvím neférově nízkých úroků. Zatímco Česká národní banka (ČNB) v letech 2022–2023 zvýšila své sazby až na 7 %, většina velkých bank nechala úročení běžných účtů kolem 0,5 %. Jinými slovy – zatímco inflace letěla vzhůru, vaše úspory se každým měsícem zmenšovaly.
Banky využívají toho, že většina lidí se o úroky vůbec nezajímá. Podle ČNB může být úroková sazba, která je „podstatně nižší než obvyklá“, považována za neetickou. To se sice netýká přímo běžných účtů, ale princip je stejný – banka profituje na vaší důvěřivosti.
Studie Univerzity Karlovy ukazuje, že české banky v průměru drží úroky z vkladů o 1,5 až 2 procentní body nižší, než by odpovídalo tržním podmínkám. To znamená, že klient, který má na účtu například 300 000 korun, může ročně přijít klidně o několik tisíc jen tím, že peníze nechá ležet.
Jak zjistit, že vás banka bere na hůl
-
Porovnejte úroky s konkurencí. Na webu ČNB nebo na srovnávačích zjistíte, že některé menší banky nabízejí až desetkrát vyšší sazby než ty největší.
-
Sledujte inflaci. Pokud je inflace 5 % a váš účet nese úrok 1 %, vaše peníze ztrácí hodnotu každý den.
-
Zkontrolujte podmínky účtu. Některé banky slibují vysoký úrok jen „pod podmínkou“ – například aktivního používání karty nebo příchozí mzdy.
-
Sledujte chování banky při změnách sazeb ČNB. Když ČNB zvýší sazby a vaše banka nehne brvou, vydělává na vaší pasivitě.
Co s tím můžete udělat
Nečekejte, že se banka zachová fér.
-
Ptejte se, proč máte právě takový úrok. Banka má povinnost vysvětlit svou úrokovou politiku.
-
Zvažte přechod k jiné instituci. Převod účtu dnes trvá pár minut a často se o všechno postará nová banka.
-
Diverzifikujte úspory. Spořicí účet, termínovaný vklad i státní dluhopisy – rozložení rizika vám přinese klid.
Vaše úspory nejsou bezcenné. Jen je potřeba, abyste se o ně začali zajímat víc než banka, která je momentálně používá k vlastnímu zisku.