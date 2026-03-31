"Vařil perník. Můj oblíbený." Věčný rebel Kocián bezelstně prozradil, čím se živil jeho kumpán
31. 3. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Věčného rebela opět přistihli ve varně drog, i tentokrát prý úplně omylem.
Řadě z nás, jakmile věk začíná trojkou či třeba čtyřkou nebo větším číslem, už ani nepřijde na mysl, že bychom snad měli vyrážet na divoké večírky jak za mlada. Nemáme chuť, čas, sílu, motivaci, máme rádi svůj klid a pořádek.
Jenže na druhé straně barikády najdeme rebely, pro které párty prostě nekončí. Třeba někdejšího člena chlapecké hudební skupiny Lunetic, Martina Kociána. Tomu sice bude letos v říjnu už 50 let, ale paří pořád, jak kdyby se psal rok 1997.
Jenom mu občas pokazí večer to, že se jak na potvoru pořád připlétá k varnám drog. Třeba loni v říjnu ho zadrželi poblíž výrobny drog při policejním zátahu proti vařičům pervitinu. Jeho vysvětlení bylo vskutku neprůstřelné: „Kolem osmé ráno tam přišla policie a udělala razii s tím, že jsem byl na zemi, pak jsem si stoupnul a vysvětloval jim, že jsem investigativní novinář. Byl jsem ve špatný čas na špatném místě,“ hlásil pro CNN Prima News.
A v rozhovoru pro eXtra.cz nyní prozradil, že od úplně jiného případu odešel s trestem 300 hodin veřejně prospěšných prací. Protože ho... opět chytili ve varně pervitinu. Tentokrát už ovšem nikoliv jako "investigativního novináře".
„Tenhle soud se vůbec neobjevil v médiích. To, co se v nich objevilo, to mi shodili, tam jsem byl náhodou. A tohle byla taky náhoda, že jsem byl ve varně s vařičem, s kterým jsem podnikal. Za to jsem dostal trest. Táhlo se to celé asi dva roky. A konkrétně mi za to dali tři sta hodin obecně prospěšných prací za napomáhání při výrobě omamných a návykových látek,“ prozradil na sebe Martin.
„To je vlastně dobré, jak to dopadlo. V podstatě jsem díky tomu nevinný, akorát musím zaplatit tím, že si trest odpracuju. Což je lepší, protože nedostanu ani podmínku a nejdu ani do vězení,“ zamyslel se.
„Zkrátka jsem napomáhal vařiči, vyřídil jsem mu všechno, co se dalo. Jinak jsme normálně pracovali. Dělali jsme různé stavby a on za ten matroš kupoval byty a jelo to, než se to zastavilo, když přišla benga. Sám jsem v tom ale nevinně!“ dušuje se devadesátkový lamač srdcí.
Kriminálu se vyhnul z jediného důvodu: „Nebyl jsem totiž nikdy přímo u toho vaření. To mi nedokázali,“ pokyvoval hlavou.
Pak vysvětlil, co vlastně jeho společník vyráběl, aby bylo všechno jaksepatří jasné: „Vařil perník. Můj oblíbený,“ zasnil se bezelstně.
Přiznal, že původně ho soud potrestal podmínkou, proti čemuž se ale odvolal: „Dostal jsem podmínku na dva roky. Ale odvolal jsem se s tím, že jsem nevinný. A oni mi to uvěřili. Musel jsem nahlásit adresu své mámy a budu chvíli pracovat pro stát a pak se to smázne. Můžu být rád. A budu tam chodit. Odmakám si to. Nejsem blbec. Protože kdybych to nesplnil, dostanu místo toho 300 dnů vězení. A to nechci. To bych byl úplný idiot, kdybych se na to vykašlal,“ vyprávěl Kocián.
„Advokát mě instruoval, co mám povědět, a to jsem jim tam sdělil. A oni mi to uvěřili,“ popisoval odvolací proces.
„Nebo je to vlastně i pravda,“ dodal rychle.
„Takže tím pádem jsem teď jako by sloužící pro tadyten stát,“ uzavřel démon z Luneticu se zvláštní pýchou v hlase.