Vánoce nepokazí ani zásahovka! Vémolova manželka ukázala idylku, zápasník je mezitím za mřížemi
26. 12. 2025 – 10:44 | Magazín | Jiří Rilke
Lela předvedla vánoční pohodu a tím, že manžela odvedla policie, se nenechala ani trochu znepokojit.
Kdo ví, kolik pravdy je na drbech, že manželství a vztah známého zápasníka Karlose Vémoly a Lely Ceterové prochází krizí a je prakticky u konce. Karlos opakovaně tvrdí, že o ničem neví, a co se doopravdy bude dít, teprve uvidíme.
Jedno ale jisté je: Pár plánoval strávit Vánoce spolu kvůli tomu, aby si je jejich děti mohly užít, co to jen jde. A ani to nakonec nevyšlo, protože Karlose si po dramatickém zásahu u něj doma odvedla policie kvůli podezření z drogové činnosti.
Zápasník byl zadržen pří zátahu Národní protidrogové centrály. Krom něj si ozbrojenci odvedli ještě další dva lidi: „Jde o nějaké zmatky, o jednu věc starou pět let, která ani s klientem nemá nic společného a je už dávno vyřešená,“ uklidňuje Vémolův právník Vlastimil Rampula.
Vémolovi v případě, že mu bude dokázána drogová činnost, může hrozit až 18 let vězení a obvodní soud ho proto na návrh státního zástupce poslal do vazby.
„Vazba byla uvalena prý z důvodu, že klientovi hrozí vysoký trest. Klient má zdravotní problémy. Budeme podávat stížnost i proti zahájení trestního stíhání, nebyly nám sděleny ani důkazy, které proti klientovi policie má,“ reagoval Rampula podle Novinek.
A Lela se celou akcí nehodlá nechat nervovat a úplně v klidu slaví Vánoce alespoň s dětmi. Podobnou mentální sílu nezbývá než závidět.
„Moje děti si zaslouží Vánoce. A vždy pro ně udělám maximum. Jsou celý můj svět a nekonečně je miluji. Klidné Vánoce všem,“ popřála bez dramatu na sociálních sítích a přidala idylickou fotku.
