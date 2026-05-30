Válka proti Ukrajině brzy skončí, zopakoval Putin; válku s Evropou nechce
30. 5. 2026 – 8:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruský prezident Vladimir Putin dnes řekl, že situace na bojišti dává Rusku právo říci, že válka proti Ukrajině se chýlí ke konci.
Na závěr třídenní návštěvy Kazachstánu také před novináři označil jako lži tvrzení o tom, že se Moskva chystá na válku s Evropou. Rusko podle něj Evropu neohrožuje.
"Situace na bojišti se vyvíjí tak, že nám to dává právo říct, že se ta záležitost blíží ke konci,“ řekl podle agentury TASS ruský prezident. Dodal, že i jeho nedávno pronesené výroky o blížícím se konci války na Ukrajině byly založeny na jeho vlastní analýze postupu ruských sil na bojišti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden uvedl, že Ukrajina od začátku roku znovu dobyla téměř 600 čtverečních kilometrů území. Jeho tvrzení ale není snadné nezávisle ověřit. Moskva má stále pod kontrolou asi pětinu ukrajinského území.
Putin však odmítl upřesnit časový harmonogram ukončení bojů. Řekl, že Rusko je připraveno na rozhovory o Ukrajině a neodmítá je.
Ruský prezident, na jehož rozkaz ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, tento měsíc novinářům řekl, že se konflikt podle jeho názoru chýlí ke konci. Už předtím v projevu na oslavách k 81. výročí sovětského vítězství nad nacistickým Německem opět sliboval vítězství ve válce, která podle kritiků trvá už déle než sovětské válčení proti Německu.
Putin dnes podle agentury TASS rovněž prohlásil, že Rusko nikdy nemělo vůči Evropě žádné agresivní záměry. Prohlášení z Evropské unie o hrozbě ruské agrese označil za nesmysly a lži.
Zároveň však ruský prezident pohrozil, že Rusko má k dispozici všechny prostředky ke zničení kohokoli, kdo se pokusí zaútočit na ruskou Kaliningradskou oblast, což je ruské území sevřené mezi Litvou, Polskem - tedy dvěma státy NATO - a pobřežím Baltského moře. Putin tak podle agentury Reuters reagoval na výroky litevského ministra zahraničí Kestutise Budryse ze začátku tohoto měsíce o tom, že NATO musí Moskvě ukázat, že je schopno proniknout do Kaliningradu.
V reakci na údajné zprávy ruských tajných služeb, které tvrdí, že Ukrajina vyslala do Lotyšska operátory dronů, Putin zopakoval, že Moskva považuje za legitimní cíl jakékoli místo, které představuje hrozbu pro Rusko.