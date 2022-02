Aktualizováno: Válka na Ukrajině, den pátý. Začalo jednání mezi Ruskem a Ukrajinou

(AKTUALIZOVÁNO, 15:46) Ruská armáda opakovaně bombardovala město Ochtyrka s asi 50 000 obyvateli na severovýchodě Ukrajiny vakuovými bombami. Uvedl to starosta města Pavlo Kuzmenko na sociálních sítích, napsala agentura Unian.

„Nepřítel válčí zbaběle. Na Ochtyrku znovu shodili vakuovou bombu, na sklad ropných paliv. Ropnou nádrž to vyhodilo do povětří,“ uvedl starosta a dodal, že tyto zbraně jsou zakázané ženevskou konvencí.

Vakuové bomby Rusové již dříve shodili na syrské město Halab, známé též jako Aleppo, poznamenal Unian.

Tvrzení starosty města Ochtyrka nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Rusko ještě v roce 2007 oznámilo, že úspěšně vyzkoušelo vakuovou bombu, jejíž síla je srovnatelná s jadernou pumou. Z letadla vypouštěná vakuová bomba je satelitně naváděná. Ruská verze bomby přezdívané „otec všech bomb“ obsahuje méně výbušnin než americká „matka všech bomb“, ale čtyřikrát přesahuje její ničivou sílu. Rovněž v epicentru výbuchu vytváří teplotu dvakrát vyšší, uvedla tehdy ruská televize.

„Testy ukázaly, že nové zbraně jsou srovnatelné s jadernou bombou co do účinnosti i schopnosti,“ prohlásil tehdejší zástupce náčelníka generálního štábu ruské armády Alexandr Rukšin v televizním vysílání. „Zároveň chci zdůraznit, že tato zbraň nekontaminuje prostředí na rozdíl od jaderné bomby,“ dodal.

Exploze vakuové bomby má za následek rozsáhlou devastaci. V první fázi výbuchu se otevře ve stanovené výšce kontejner a vypustí palivový mrak, jenž se smísí s kyslíkem. Druhá nálož zapálí mrak, který může následně pohltit objekty či budovy.

Kromě vakuových bomb o síle exploze srovnatelné s jadernou bombou existují i slabší nálože, obvykle označované za termobarické. Poprvé je podle internetové encyklopedie použili Američané ve Vietnamu.

(AKTUALIZOVÁNO, 14:24) Americká vláda uvedla do praxe avizované sankce proti ruské centrální bance. Odstřihla ji od aktiv ve Spojených státech a s okamžitou platností zakazuje Američanům veškeré transakce jak s ruskou centrální bankou, tak s ruským ministerstvem financí. V tiskové zprávě to dnes oznámilo americké ministerstvo financí.

Americký vládní činitel podle agentury Reuters uvedl, že kroky mimo jiné „odstraňují pojistku“ v podobě ruských rezerv. Ty jsou v objemu 630 miliard dolarů (14,1 bilionu Kč) a patří k nejvyšším na světě.

(AKTUALIZOVÁNO, 12:40) Ruská a ukrajinská delegace v pondělí zahájily první společné vyjednávání od chvíle, kdy Vladimir Putin minulý týden nařídil svým jednotkám invazi na Ukrajinu, uvedla běloruská státní tisková agentura Belta.

#UPDATE Russian and Ukrainian delegations on Monday began their first talks since Vladimir Putin ordered his troops to invade Ukraine last week, Belarusian state news agency Belta reported



