Aktualizováno: Válka na Ukrajině, den 12. Dnes má proběhnout další kolo vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou

(13:00) Během dneška proběhne třetí kolo rozhovorů mezi delegacemi Ukrajiny a Ruska. Podle ukrajinských a ruských médií se bude konat zase v v Bělověžském pralese na území Běloruska. Jednání má podle tiskových agentur začít v 15:00 SEČ.

Do běloruského Brestu už dorazila ruská delegace, uvedla agentura RIA Novosti. Kvůli logistickým problémům ukrajinské delegace možná bude začátek jednání posunut, řekl ruské agentuře Interfax běloruský politolog Juryj Vaskrasenski, který má blízko k organizátorům schůzky.

Ukrajinská delegace je podle serveru Ukrajinska pravda na cestě.

Jde o třetí pokus obou stran dosáhnout dohody, která by ukončila boje na Ukrajině. V prvních dvou kolech rozhovorů se strany dohodly na potřebě humanitárních koridorů pro evakuaci civilistů. V praxi však snaha o zorganizování těchto koridorů zatím selhala, neboť klid zbraní nebyl dodržován, podotkla BBC.

(AKTUALIZOVÁNO, 11:14) Zástupci Ruska se dnes nedostavili na jednání Mezinárodního soudního dvora v Haagu. Ukrajina požaduje od nejvyšší soudní instance OSN příkaz přerušit ruskou invazi. Křesla v soudní síni vyhrazená pro ruskou delegaci zůstala prázdná. Předsedající soudce Joan Donoghue řekl, že lituje ruského rozhodnutí nezúčastnit se jednání.

Místopředseda ukrajinské vlády oznámil, že humanitární koridory stále nejsou otevřené. Podle Červeného kříže byl dokonce evakuační koridor z Mariupolu zaminován.

⚡️Vice Prime Minister of #Ukraine said that humanitarian corridors are still not open