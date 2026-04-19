Dnes je neděle 19. dubna 2026., Svátek má Rostislav
Počasí dnes 17°C Občasný déšť

Valí se to od Německa. Už za pár hodin přijde prudký zlom počasí, upozorňují meteorologové

19. 4. 2026 – 10:54

Valí se to od Německa. Už za pár hodin přijde prudký zlom počasí, upozorňují meteorologové
zdroj: Gemini
Sledovat v Google Zprávách

Dnešní počasí moc na výlet nebude, hlásí odborníci z ČHMÚ. 

Po sérii hřejivých a příjemných dní přichází avizovaný zlom. K Česku se blíží nejen studená fronta, ale také srážky a bouře.

Jak upozorňují odborníci z ČHMÚ na sociální síti, největší ložisko bouřek a srážek se momentálně nachází nad našimi západními sousedy, odtud se ale bude postupně přesouvat a zasáhne i naše území.

„Už od časných ranních hodin se na západě a severozápadě Čech vyskytují výjimečné bouřky. Nejsou to izolované konvektivní buňky, ale vyskytují se spíše vnořené v intenzivnějším dešti,“ hlásí meteorologové.

Dále upřesnili, co se bude dít: „Nejvýraznější bouřkovou aktivitu očekáváme až kolem poledne od západu. Intenzivní přeháňky a bouřky se postupně mohou orientovat více do linií kolmých na proudění. Pokud se tak stane (s přibývající dostupnou energií v atmosféře během dopoledne a odpoledne), na čele by se mohly vyskytnout i výraznější nárazy větru.“

Hlavně by ale mělo konečně také trochu zapršet: „Kromě toho počítejte v přeháňkách a bouřkách s přechodně intenzivním deštěm. 10-15 mm může lokálně spadnout i za kratší dobu. Jak jsme ale naznačovali už včera, srážky budou hodně lokální a nerovnoměrné,“ pokračují odborníci z ČHMÚ.

„V jižní polovině území zaprší na řadě míst dost málo, někde možná i vůbec,“ upozorňují.

„Nejpříhodnější podmínky pro výskyt bouřek budou v dalších hodinách hlavně na SZ a S Čech, vyskytnout se ale mohou víceméně kdekoli v Čechách, později možná i na Moravě,“ dodávají.

 

Tagy:
déšť počasí bouřky předpověď počasí jak bude
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Příběh neuvěřitelné vůle: Japonský voják se třicet let po konci války skrýval v džungli. Nevěřil, že přišel mír

Nejnovější články