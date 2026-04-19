Valí se to od Německa. Už za pár hodin přijde prudký zlom počasí, upozorňují meteorologové
19. 4. 2026 – 10:54 | Magazín | BS
Dnešní počasí moc na výlet nebude, hlásí odborníci z ČHMÚ.
Po sérii hřejivých a příjemných dní přichází avizovaný zlom. K Česku se blíží nejen studená fronta, ale také srážky a bouře.
Jak upozorňují odborníci z ČHMÚ na sociální síti, největší ložisko bouřek a srážek se momentálně nachází nad našimi západními sousedy, odtud se ale bude postupně přesouvat a zasáhne i naše území.
„Už od časných ranních hodin se na západě a severozápadě Čech vyskytují výjimečné bouřky. Nejsou to izolované konvektivní buňky, ale vyskytují se spíše vnořené v intenzivnějším dešti,“ hlásí meteorologové.
Dále upřesnili, co se bude dít: „Nejvýraznější bouřkovou aktivitu očekáváme až kolem poledne od západu. Intenzivní přeháňky a bouřky se postupně mohou orientovat více do linií kolmých na proudění. Pokud se tak stane (s přibývající dostupnou energií v atmosféře během dopoledne a odpoledne), na čele by se mohly vyskytnout i výraznější nárazy větru.“
Hlavně by ale mělo konečně také trochu zapršet: „Kromě toho počítejte v přeháňkách a bouřkách s přechodně intenzivním deštěm. 10-15 mm může lokálně spadnout i za kratší dobu. Jak jsme ale naznačovali už včera, srážky budou hodně lokální a nerovnoměrné,“ pokračují odborníci z ČHMÚ.
„V jižní polovině území zaprší na řadě míst dost málo, někde možná i vůbec,“ upozorňují.
„Nejpříhodnější podmínky pro výskyt bouřek budou v dalších hodinách hlavně na SZ a S Čech, vyskytnout se ale mohou víceméně kdekoli v Čechách, později možná i na Moravě,“ dodávají.