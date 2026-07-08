Valí se další vedra. Meteorologové upřesnili předpověď
8. 7. 2026 – 12:29 | Magazín | BS
Předpověď počasí pro příští týden už začíná nabírat konkrétnější rozměry a vypadá to, že se můžeme chystat na další teplé období.
S tím, jak se blíží příští týden, se začínají zpřesňovat i meteorologické modely a předpovědi. A vypadá to, že byť hlavní zásah pekelných veder tentokrát schytá především Francie a západ Německa, ani my v Česku se nevyhneme několika horkým dnům.
Pravděpodobně se nebude opakovat intenzita veder, při kterých padaly absolutní teplotní rekordy, zima ale nebude: Podle evropského modelu ECMWF by teploty měly dosáhnout maxim v polovině příštího týdne – na středu 15.7. předpovídá model teploty přes 30 °C prakticky v celé republice a ve středních Čechách a na jihu Moravy dokonce v rozmezí 32-36 °C.
Třicítky už ale podle ECMWF můžeme čekat od konce tohoto týdne, o víkendu a pak prakticky celý příští týden.
Podobně vidí situace i agregát AccuWeather, který očekává teploty okolo 30 °C po celý příští týden.
Jasně vzestupnou tendenci má i graf týdenní předpovědi ČHMÚ: Teploty budou stoupat a ty nejvyšší čekají meteorologové od poloviny příštího týdne. Podle ČHMÚ by se měly pohybovat mezi 27 až 32 °C.
15.7. podle ECMWF: