Václav Moravec nelení. Už založil firmu a snaží se rozjet nový byznys
23. 4. 2026 – 10:46 | Magazín | Jana Strážníková
Nezaměnitelný moderátor se do žádného důchodu nechystá, naopak se hodlá postavit na vlastní nohy a ukázat ostatním, zač jsou toho média.
Někteří z nás by si možná po skončení dlouhých let nepřetržité práce řekli, že se nikam nebudou hnát. Po spoustě dřiny má přeci jeden nárok na trochu odpočinku. Co takhle rok, dva s nohama nahoře a pak se uvidí, kam povedou další kroky?
Nic podobného ani v náznaku neblesklo hlavou oblíbenému moderátorovi Václavu Moravcovi. Ikonická tvář, kterou jsme si před pár měsíci ještě vůbec neuměli představit jinde než na obrazovce České televize, rozpoutala svým nenadálým odchodem menší vlnobití. Které se ještě ani nestačilo uklidnit a Moravec už tlačí na pilu.
Jak uvádí Mediář.cz, na konci března zapsal osamostatněný moderátor do obchodního rejstříku novou firmu: Moravec Media. A už z názvu je celkem jasné, že se moderátor hodlá držet svého kopyta a plánuje tvořit nyní už stoprocentně nezávislý obsah – pravděpodobně o politice či společenském dění.
Oficiální předmět podnikání je přitom „poskytování audiovizuálních služeb“. To kdybyste nevěděli, jak co nejvznosněji nazvat podcast.
Ať už ale tvorbu nazveme jakkoliv, v cestě stojí nepříjemná překážka: Reálně hrozí, že si na cokoliv od Moravce budeme muset půl roku počkat, protože moderátor má ve smlouvě s Českou televizí doložku, že šest měsíců po odchodu nesmí působit v žádném jiném médiu.
Moravec celkem pochopitelně nechce čekat až do podzimu a snaží se s právníky doložku zrušit. Na to ale podle všeho vedení České televize zatím nepřistoupilo a zda Moravcovi nakonec vyjde vstříc, případně či moderátor najde důvod, proč by mu televize vyhovět musela, je zatím ve hvězdách.
Kdy si tedy poslechneme něco nového od Václava Moravce, je zatím nejisté. Prakticky určitě ale dříve či později něco přijde. Moravcův podcast má navíc díky slavnému jménu a prestiži autora celkem automaticky zaděláno na úspěch. Jak dlouhodobý bude, se samozřejmě ještě uvidí.