V závěsu za vedrem přijdou silné a nebezpečné bouřky, varují meteorologové
29. 6. 2026 – 10:44 | Magazín | BS
Po víkendu jak z pece by v průběhu dneška a zítřka mělo přijít kýžené ochlazení.
V sobotu se Česko dočkalo nového teplotního rekordu, ale jak už meteorologové tušili, nové maximum se na prvním místě moc dlouho neudrželo. Neděle ho totiž zcela rozdrtila a nejvyšší hodnota, kterou opět naměřila meteorologická stanice v Doksanech, se zcela vymyká tomu, nač jsme u nás zvyklí.
Nové absolutní teplotní maximum Česka: 41,9 °C.
Dnes už doufejme nic podobného k vidění nebude, protože od západu přichází zvlněná studená fronta, která by dnes měla do Čech přinést ochlazení. Morava a Slezsko si budou muset na větší úlevu počkat spíše až do zítřka.
„Dnešní den bude horký hlavně na Moravě a ve Slezsku. Do Čech přinese zvlněná studená fronta alespoň částečné ochlazení. Maximální teploty se dnes budou pohybovat v širokém intervalu: na západě a severozápadě Čech bude kolem 29 °C, na jejich ostatním území většinou od 31 do 36 °C, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 °C,“ předpovídají odborníci z ČHMÚ.
„Na obloze bude zpočátku převážně jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Ráno a dopoledne se v západní polovině Čech, během odpoledne a večera i jinde budou tvořit místní přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami, většími kroupami a silnými nárazy větru,“ dodávají.
V platnosti je proto oranžová výstraha (vysoký stupeň nebezpečí) pro většinu území kvůli bouřkám.
Podle týdenní předpovědi ČHMÚ bude ochlazení pokračovat a do středy by se denní maxima měla propadnout někam k 25 °C, kde by se pak měla držet přinejmenším do poloviny příštího týdne.
Varování před bouřkami: