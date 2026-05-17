V Terezíně uctí památku obětí druhé světové války, projev přednese Baxa
17. 5. 2026 – 6:18 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku se dnes koná tradiční tryzna.
Oběti nacistické perzekuce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války uctí politici, diplomati, skauti. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednese předseda Ústavního soudu ČR Josef Baxa. Za pamětníky promluví přeživší terezínského ghetta Michaela Vidláková. Po pietním shromáždění se uskuteční hudební matiné, které začne ve 12:30 v předsálí kina Malé pevnosti.
Po nástupu Čestné stráže a hudby Armády ČR bude tryzna v 10:00 zahájena kladením věnců a kytic. Po zaznění státní hymny v podání sopranistky Ireny Troupové, přivítá přítomné ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Po projevu Baxy a pamětnice bude následovat tradiční křesťanská a židovská modlitba, program tryzny pak bude zakončen hudebním vystoupením dívčího pěveckého sboru Puellae cantantes z Litoměřic.
Na klidný a důstojný průběh tryzny budou tradičně dohlížet policisté. Na Národním hřbitově a v jeho okolí jich bude několik desítek. "Cílem je jediné, a to zajistit bezpečí všech účastníků a důstojnou atmosféru této významné pietní akce připomínající oběti nacistické okupace a 81. výročí osvobození," uvedla policie na síti X.
Nacisté zavlekli v letech 1941 až 1945 do terezínského ghetta na 155.000 Židů z celé Evropy. Odhaduje se, že v důsledku stresu, hladu a špatných ubytovacích podmínek zemřelo v ghettu 35.000 lidí. Většinu ostatních pak nacisté zavraždili po transportu ve vyhlazovacích táborech.