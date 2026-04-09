V stamilionové dotační kauze stíhá policie sedm lidí včetně tří veřejných činitelů
9. 4. 2026 – 14:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policie obvinila sedm lidí a dvě právnické osoby v kauze stamilionových dotací na inovační centrum pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem.
Mezi stíhanými jsou tři veřejní činitelé. ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Stíhání se týká trestných činů dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU, podplacení, přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a vydírání.
"Dosud provedené prověřování naznačuje, že do trestné činnosti byli rovněž zapojeni úředníci státní správy, kteří měli zneužít své pravomoci ve prospěch zapojených subjektů. Bez jejich účasti by podle kriminalistů k přidělení dotací pravděpodobně nedošlo," uvedl mluvčí. Podle dřívějších informací jsou mezi zadrženými dva pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu a úředník z brněnského stavebního úřadu.
Konkrétní právní kvalifikace se u jednotlivých obviněných liší podle jejich podílu na trestné činnosti. Mluvčí doplnil, že stíhaní lidé jsou v současné době stále ještě zadrženi.
Kauza se týká dvou projektů financovaných z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Obvinění lidé podle vyšetřovatelů předkládali nepravdivé či zkreslené informace, a to s cílem neoprávněně získat z fondů EU peníze určené pro projekty zaměřené na rozvoj inovační infrastruktury.
O případu ve středu informoval Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), dozoruje jej evropský pověřený žalobce z Brna. NCOZ dnes potvrdila, že podle dosavadních zjištění se pachatelé pokusili nelegálně získat přibližně 13,5 milionu eur (340 milionů korun), přičemž zhruba pět milionů eur (123 milionů korun) jim bylo skutečně vyplaceno.
Podle EPPO existuje podezření, že pachatelé využili svých vazeb na vysoce postavené veřejné činitele, aby získali dotaci pro své dvě společnosti. Nepravdivou dokumentaci předložili ministerstvu průmyslu, které dotace z programu spravuje. Ministerstvo ve středu sdělilo, že policii poskytuje maximální součinnost a že věc nemůže komentovat kvůli podepsané mlčenlivosti. Server Neovlivní.cz uvedl, že případ spadá do doby minulé vlády, kdy ministerstvo řídili zástupci hnutí STAN.
Policejní centrála kvůli případu zasahovala od středečního rána, a to zejména na území Prahy a Brna včetně brněnského stavebního úřadu. Zadržela sedm lidí, uskutečnila 13 domovních a jiných prohlídek a zajistila nemovitost a peníze na bankovních účtech v celkové hodnotě přibližně dva miliony eur (asi 51 milionů korun).