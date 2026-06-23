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V srpnu 2026 se odehraje nebeské divadlo, které stojí za pozornost. Česko čeká nejvýraznější zatmění Slunce za desítky let

23. 6. 2026 – 14:18 | Magazín | Jana Szkrobiszová

V srpnu 2026 se odehraje nebeské divadlo, které stojí za pozornost. Česko čeká nejvýraznější zatmění Slunce za desítky let
zdroj: Profimedia
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Milovníci astronomie by si měli do kalendáře poznamenat datum 12. srpna 2026. Právě tehdy se nad Evropou odehraje jeden z nejvýznamnějších nebeských úkazů posledních desetiletí.

Zatímco část kontinentu zažije úplné zatmění Slunce, obyvatelé České republiky budou svědky mimořádně výrazného částečného zatmění, jaké se z našich končin nebude opakovat ještě velmi dlouho.

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Slunce se promění v úzký srpek

Večer 12. srpna začne Měsíc postupně zakrývat sluneční kotouč. V době maxima bude z pohledu pozorovatelů v České republice zakryto více než 86 procent slunečního disku. Slunce se krátce před západem promění v úzký zářivý srpek a na obloze vznikne podívaná, kterou většina lidí zažije jen několikrát za život.

Úkaz bude o to působivější, že nastane v době západu Slunce. Krajina se znatelně ponoří do šera a večerní světlo získá nezvyklý nádech. Astronomové upozorňují i na zajímavý optický efekt, kdy může dojít k dočasnému ztmavnutí okolí a následnému mírnému rozjasnění oblohy po západu Slunce.

Pozorovatelé na západě republiky budou mít nejlepší podmínky. Na východě Česka a zejména na Slovensku totiž Slunce zapadne dříve a část úkazu tak zůstane skryta pod obzorem.

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Španělsko zažije den, který se na chvíli promění v noc

Kdo chce zažít skutečně úplné zatmění Slunce, bude muset vycestovat do pásu totality. Ten povede přes Grónsko, Island a severní část Španělska.

Právě Španělsko se už nyní připravuje na příliv tisíců astronomů, fotografů a turistů z celé Evropy. Během necelých dvou minut totality se denní obloha promění v temně modrý soumrak a kolem černého kotouče Měsíce se objeví sluneční koróna – zářící atmosféra Slunce, kterou za běžných podmínek nelze spatřit.

Na potemnělé obloze mohou být viditelné také některé jasné planety a hvězdy, což jen umocní jedinečnost celého zážitku.

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Na pozorování nestačí sluneční brýle

Přestože půjde o mimořádný zážitek, odborníci upozorňují na nutnost chránit si zrak. Běžné sluneční brýle neposkytují dostatečnou ochranu a při přímém pohledu do Slunce může dojít k nevratnému poškození zraku.

Bezpečné pozorování umožňují pouze speciální brýle určené pro sledování zatmění nebo certifikované sluneční filtry. Ještě větší opatrnost je nutná při použití dalekohledů či fotoaparátů, kde je ochranný filtr naprostou nezbytností.

Mnohé hvězdárny po celé republice už nyní plánují veřejná pozorování. Pro zájemce bez vlastního vybavení půjde o nejjednodušší a nejbezpečnější způsob, jak si tento výjimečný astronomický úkaz vychutnat naplno.

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Úkaz, na který se čeká celé generace

Zatmění Slunce patří k nejpůsobivějším přírodním jevům vůbec. Srpnový úkaz roku 2026 bude navíc jedním z nejvýraznějších, které bude možné ze střední Evropy v tomto století sledovat. Pro mnoho lidí tak půjde o neopakovatelnou příležitost zažít okamžik, kdy se uprostřed léta na několik minut změní světlo, barvy i atmosféra celé krajiny.

Tagy:
Česko hvezdy noc zatmění Slunce nebe
Zdroje:
Český rozhlas, Radiožurnál, Technet, astro-novinky.eu, Astro
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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