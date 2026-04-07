V šedesáti dobrodružství nekončí. Žena se po smrti manžela vydala na netradiční "výlet"
7. 4. 2026 – 14:57 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po letech, kdy dala přednost rodině před vlastními sny, se šedesátiletá Janine rozhodla změnit svůj život. Vydala se sama na cestu kolem světa a dokázala, že na nové začátky není nikdy pozdě.
Poté, co ve 37 letech přišla o svého partnera, se její život obrátil naruby. Místo plánů a snů nastoupila odpovědnost, každodenní starosti a role hlavní opory rodiny. Janine se tehdy přirozeně postavila do čela – starala se o děti, domácnost i vše ostatní, co bylo potřeba zvládnout. Na sebe samotnou přitom téměř zapomněla. Roky plynuly a její vlastní touhy zůstávaly tiše odložené někde v pozadí.
Až s odstupem času si začala uvědomovat, že život není jen o povinnostech a dávání druhým. Myšlenka, že by mohla znovu začít plnit své sny, v ní nejprve vyvolávala nejistotu. Přemýšlela, jak by to zvládla sama, bez opory, na kterou byla dříve zvyklá. Zároveň ale cítila, že její dobrodružná kapitola ještě zdaleka neskončila.
Velmi silně vnímala i to, jak hluboce je v ženách zakořeněná potřeba starat se o ostatní. Často dávají přednost potřebám druhých a samy sebe odsouvají až na poslední místo. Postupně si však uvědomila, že být neustále potřebná může člověka nenápadně svazovat a bránit mu v tom, aby žil život podle vlastních představ.
Zlom přišel ve chvíli, kdy si připustila jednoduchou, ale zásadní pravdu – ideální chvíle nikdy nepřijde sama. Pokud člověk čeká na správný okamžik, může čekat celý život. Rozhodnutí musí udělat on sám. A právě tehdy se Janine rozhodla, že už dál čekat nebude.
Cesta kolem světa jako nový začátek
Ve svých 60 letech si dopřála to, co si dříve nedokázala ani představit – vzala si rok volna a vydala se sama na cestu kolem světa. Bez přesných plánů, ale s otevřenou myslí a odvahou čelit neznámému. Během svého putování navštívila řadu fascinujících míst. Od divoké přírody Rwandy přes barevné ulice Maroka až po vzdálenou Austrálii. Zavítala také do Guatemaly či Chorvatska a dopřála si i jedinečný zážitek v podobě treku za gorilami, který pro ni představoval splněný sen.
Cestování jí přineslo něco, co dlouho nepoznala – hluboké ponoření do přítomného okamžiku. Najednou nebylo třeba řešit minulost ani budoucnost. Mohla jen být, vnímat svět kolem sebe a naplno prožívat každou chvíli. Tento pocit svobody a klidu pro ni měl obrovskou hodnotu a stal se jedním z největších darů celé cesty.
Když se blížily její šedesáté narozeniny, nepřijala je jako symbol stáří, ale jako impuls ke změně. Uvědomila si, že má stále dost energie, zdraví i možností na to, aby si svůj život utvářela podle sebe. A že právě teď je ten správný čas začít.
Podpora rodiny a nové plány
Velkou oporou se pro ni staly její děti. Zatímco dříve byla její radost úzce spojená s jejich štěstím, dnes jí samy připomínají, že i ona má právo na vlastní spokojenost. Jejich podpora jí dodala odvahu vykročit do neznáma a věřit, že její rozhodnutí je správné.
Dnes Janine ví, že její život zdaleka nekončí, ale naopak se otevírá novým možnostem. Uvědomuje si, že ne každý má v jejím věku takové štěstí – být zdravý, aktivní a mít příležitost plnit si své sny. Právě proto se rozhodla nepromarnit ani jednu šanci, která se jí naskytne. Do budoucna plánuje další dobrodružství. Láká ji Japonsko i Nový Zéland a zároveň sní o tom, že si pronajme útulný dům v Itálii, kde by mohla trávit čas se svými nejbližšími přáteli a nasávat místní atmosféru.
Její příběh je připomínkou, že změna je možná v každém věku. Stačí udělat první krok, vyslovit své přání nahlas a dát mu prostor vyrůst ve skutečnost. Protože když se nic nezmění, nic se nezmění – a odvaha začít může být tím největším dobrodružstvím ze všech.