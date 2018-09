V Saské Kamenici protestují poslové nenávisti, kritizuje Merkelová

Čína poskytne dalších 60 miliard dolarů (1,3 bilionu Kč) na rozvoj afrických zemí. Na úvod zasedání Fóra o čínsko-africké spolupráci to dnes uvedl čínský prezident Si Ťin-pching. Slíbil také odepsat část dluhu některých chudších afrických států.

Nejvíce kandidátů do říjnových komunálních voleb navrhla ze sněmovních stran KDU-ČSL s 15 900 adeptůy. Nejméně uchazečů navrhli Piráti , kteří jich postavili přibližně 3000.

Růst zpracovatelského průmyslu eurozóny v srpnu zpomalil na téměř dvouleté minimum. Mohly za to obavy z eskalace globální obchodní války. Vyplývá to z průzkumu společnosti IHS Markit.

Čínská skupina CEFC pravděpodobně prodá svůj český majetek čínskému státnímu konglomerátu CITIC Group za celkem 6,7 miliardy jüanů (21,8 miliardy Kč). To je o 44 procent méně, než činila účetní hodnota majetku v květnu.

Rodiče by měli brát učitele svých dětí jako autoritu, děti to od nich mohou přebrat, řekl dnes při zahájení školního roku v Brně ministr školství Robert Plaga. Je podle něj nutné zvýšit prestiž kantorů

Na osm a půl roku do vězení dnes soud v západoněmeckém Landau poslal uprchlíka z Afghánistánu , který loni v prosinci v nedaleké obci Kandel ubodal svou 15letou bývalou přítelkyni. Soud o tom informoval na svém webu.

Požár, který v neděli vypukl v 200 let starém Národním muzeu v Brazílii, nejstarší vědecké instituci v zemi, pravděpodobně zničil sbírku více než 20 milionů předmětů.

