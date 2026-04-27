V roce 2026 jsou největším hitem věci, které jste chtěli vyhodit do sběru
27. 4. 2026 – 10:35 | Magazín | Žaneta Kaczko
Žijeme v éře, kde nám nic nepatří a všechno je jen pronajaté. Možná proto tak rádi zase vyhledáváme hmatatelnou realitu. Návrat k analogu není jen staronová móda, ale pud sebezáchovy naší pozornosti. Proč jsou staré věci jedinou cestou, jak uniknout neustálým notifikacím a najít vnitřní klid?
Žijeme v éře dosahující technologického vrcholu. V kapse nosíme zařízení s výkonem, o jakém se inženýrům v NASA před pár desítkami let ani nesnilo. Máme okamžitý přístup k veškerému vědění světa, k nekonečným knihovnám hudby a filmovému archivu, který by se dal sledovat několik životů v kuse. Přesto se děje něco zvláštního. V roce 2026, uprostřed digitálního přepychu, zažíváme masivní návrat k analogu. Proč nás najednou fascinují praskající vinyly, zažloutlé stránky knih a věci, které jsou nepraktické a zastaralé?
Únava z dokonalých algoritmů
Dnešní doba netrpí nedostatkem, ale naopak až děsivou hojností. Streamovací služby nám díky sofistikovaným algoritmům servírují hudbu a filmy přesně podle našeho vkusu. Jenže v téhle dokonalosti se vytratilo kouzlo překvapení. Když nám umělá inteligence s přesností na 99 % řekne, co se nám bude líbit, mizí tak radost z objevování.
Možná právě proto lidé znovu vyhledávají prodejny desek nebo zaprášené antikvariáty. Tam totiž nefunguje žádný algoritmus, jen náhoda a intuice. Ten pocit, když se hodinu přehrabujeme v bedně s vinyly a narazíme na zapomenuté album, které jsme léta neslyšeli, je nenahraditelný. Je to ulovený zážitek, nikoliv jen další položka v playlistu, kterou nám vnutil software. Digitální svět nám sice dává to, co chceme, ale nedává nám radost z toho, že jsme to objevili sami.
Kouzlo chyby
Digitální soubory jsou sterilní jedničky a nuly, které se neopotřebují, nežloutnou a nezískají patinu. Můžeme mít v e-knihovně pět tisíc titulů, ale všechny vypadají na displeji stejně. V antikvariátu je to jiné. Každá kniha tam má svůj vlastní životopis, který není napsán jen na jejích stránkách, ale i na jejím obalu.
Stará kniha má svou specifickou vůni (kterou milovníci papíru dokážou identifikovat i se zavřenýma očima), má odřené rohy a občas v ní najdeme stopy po předchozích majitelích. Poznámka na okraji stránky z roku 1984, vylisovaná kytka mezi listy nebo jméno napsané na titulní straně- to všechno jsou důkazy lidské přítomnosti. V roce 2026 začínáme po této „špíně“ a historii znovu toužit. Hledáme v předmětech duši a kontinuitu, kterou nám čistý, neustále aktualizovaný digitální svět nemůže nabídnout. Chceme věci, které stárnou s námi.
Všechno patří všem a nikomu nic
Jsme v bodě, kdy v digitálním prostoru vlastně nic nevlastníme. Máme předplatné na platformy, které nám pronajímají přístup k obsahu. Pokud se zítra rozhodnou, že náš oblíbený film z nabídky vyřadí, nebo pokud nám z nějakého důvodu zablokují účet, nezůstane nic. Máme cloudové knihovny, které zmizí ve vteřině, kdy vypadne wi-fi nebo dojde k masivnímu kyberútoku.
Návrat k fyzickým nosičům je tak v podstatě aktem rebelie a snahou o nezávislost. Kniha v polici je jistota. Gramofonová deska nepotřebuje aktualizaci firmwaru ani stabilní připojení k internetu. Je to hmatatelný majetek, který můžeme někomu fyzicky darovat, podepsat ho nebo ho odkázat dětem. V době, kdy je všechno „v cloudu“, se fyzický předmět stává symbolem stability.
Boj o poslední zbytky pozornosti
Možná tím nejdůležitějším důvodem, proč se vracíme k analogu, je naše vlastní pozornost. Digitální zařízení jsou navržena tak, aby nás neustále vyrušovala. Čteme článek na tabletu a pípne zpráva. Posloucháme hudbu v mobilu a vyskočí na nás pracovní e-mail. Naše soustředění je v roce 2026 v troskách.
Kniha nebo vinyl nám vrací schopnost se ponořit do jediné věci. Když čteme papírovou knihu, nemůžeme na ní dostat notifikaci z Instagramu. Když si pustíme desku, vyžaduje to od nás rituál- musíme ji vyndat z obalu, očistit, položit jehlu. Tenhle rituál nás nutí zpomalit. Analogové věci po nás nechtějí, abychom scrollovali dál. Chtějí, abychom u nich zůstali.
Návrat k papíru a plastu tak nemusí nutně být jen prchavá móda hipsterů, ale pud sebezáchovy generace, která zjistila, že dokonalost je sice pohodlná, ale k smrti nudná. Potřebujeme hmatatelný svět, který můžeme cítit, ohnout a milovat se všemi jeho chybami.