V Rakousku je v izolaci člověk se symptomy možné eboly, test to zatím nepotvrdil
28. 5. 2026 – 16:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rakousko uzavřelo do izolace člověka, který po návratu z Ugandy vykazuje příznaky možné nákazy ebolou.
První test však infekci nepotvrdil a nyní se čeká na výsledky druhého rozboru, napsala dnes agentura APA. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mezitím oznámil, že míří do Konga, které se stejně jako Uganda s ebolou potýká. Poznamenal, že nákazu se podaří porazit, je ale potřeba okamžitě a společně jednat.
Zmíněná osoba, o které není jasno, zda je to muž, nebo žena, se v pondělí vrátila z Ugandy. Tento člověk vykazuje příznaky, které nákazu ebolou doprovází. Nyní je v jedné z hornorakouských nemocnic, kde se připravuje na převoz na speciální kliniku do Vídně.
Ze zpráv médií není jasné, v jaké nemocnici nyní pobývá a v jaké regionu se před hospitalizací pohyboval. K prohlášení hornorakouských zdravotnických úřadů se ale připojila správa okresu Urfahr-okolí. Tento okres leží severně od Lince a hraničí s jihočeským okresem Český Krumlov.
Lékaři zdravotní stav osoby označují jako stabilizovaný. Zdravotní úřady od středy zjišťují, s jakými lidmi byl člověk v kontaktu.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale rozšířila varianta Bundibugyo, proti které takové prostředky nejsou.
Uganda dosud zaznamenala sedm případů onemocnění ebolou a jedno s ní spojené úmrtí. Sousední Kongo, v jehož provincii Ituri epidemie tento měsíc propukla, eviduje podle WHO více než 900 případů s podezřením na nákazu a nejméně 220 úmrtí s podezřením na ebolu.
Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes pozdě odpoledne v Kongu uspořádá tiskovou konferenci, nyní je na cestě do země. "Tato země porazila ebolu 16krát. Bude tomu tak i po sedmnácté, musíme ale ihned společně jednat," napsal na síti X.
Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11.000 lidí.