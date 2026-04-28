V příbramské nemocnici a středočeském krajském úřadě dnes zasahovala policie
28. 4. 2026 – 14:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici dnes zasahovala policie.
Vyžádala si dokumenty. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce. ČTK to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server Seznam Zprávy. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) k zásahu uvedla, že příbramská nemocnice je akciovou společností s vlastním vedením, které odpovídá za své hospodaření a postupy.
"Náš útvar NCOZ dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Více informací zatím poskytovat nebudeme," sdělil ČTK mluvčí NCOZ. EPPO v minulosti v Česku dozoroval například případy, které se týkaly možného zneužití evropských fondů. Zda byl někdo zadržen, Ibehej nechtěl říct.
"Středočeský krajský úřad prostřednictvím odboru zdravotnictví dnes poskytuje plnou součinnost policii a stejnou součinnost poskytuje i oblastní nemocnice Příbram," řekla ČTK bez dalších podrobností Zuzana Žídková z tiskového oddělení krajského úřadu. Podobně se vyjádřil mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota. "Od rána u nás v nemocnici probíhají úkony trestního řízení a poskytujeme součinnost," uvedl. Krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) ČTK pouze řekl, že kraj byl vyzván k součinnosti při vyšetřování. "Nemohu k tomu říct detaily," dodal.
Pecková v reakci na zásah policie v Příbrami ČTK sdělila, že Středočeský kraj je zřizovatelem téměř 300 příspěvkových organizací a pěti akciových společností s mnoha tisíci zaměstnanci. "Oblastní nemocnice Příbram, a.s., je akciovou společností s vlastním vedením, které odpovídá za své hospodaření a postupy. Součinnost pro vyšetřování je samozřejmostí. Pro Středočeský kraj je zcela zásadní transparentnost, otevřenost a důsledné dodržování právních předpisů," dodala.
Podle zpravodaje ČTK na místě byli policisté u příbramské nemocnice ještě po poledni a byli v samostatné budově ředitelství. Před nemocnicí stálo několik neoznačených policejních vozů, kolem nichž se pohybovali policisté v civilu.
Server Seznam Zprávy napsal, že kromě dokumentů si policisté z hlavní budovy příbramské nemocnice odvezli také kamery, které nemocnice nainstalovala zhruba před dvěma lety.