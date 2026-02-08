V Praze začíná týdenní festival Cirkopolis s francouzskými a belgickými hosty
8. 2. 2026 – 6:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Představením Tout Rien (Úplné nic) belgického souboru Cie Modo Grosso začne dnes v pražském Paláci Akropolis festival nového cirkusu Cirkopolis.
Vedle českých souborů nabídne mistrovství francouzských hostů, své umění předvede přední tvůrce minimalistického cirkusu Rémi Luchez. Festival, který má formu bienále, potrvá na různých pražských scénách do soboty 14. února. ČTK o tom za pořadatele informovala Adéla Brabcová.
Belgický tvůrce Alexis Rouvre v inscenaci Tout Rien vytvořil podle pořadatelů cirkus objektů, v němž se ovšem nežongluje s míčky, ale s časem. Představení s dalšími třemi evropskými projekty propojuje fyzická preciznost, hravost a experiment. Tout Rien pak uvede také Divadlo Drak v Hradci Králové a kulturní platforma Move Ostrava.
Minimalista Rémi Luchez se v díle L’Homme Canon inspiroval obrazem muže vystřeleného z děla. Nejde mu však o efekt, ale o metaforu odvahy a křehkosti. Francouzské duo Jef Everaert & Marica Marinoni řeší s jedním kruhem otázku, jak mají existovat vedle sebe, aniž by splynuli, nebo se zradili.
Francouzský performer Alexandre Fray má poprvé mimo Francii vytvořit českou verzi svého představení Grand-Mother Project. Snaží se v něm dát ženám poprvé zakusit, jaké to je, nechat se zvednout do vzduchu a překonat zakořeněný strach z pádu. Počítá s osmi ženami ve věku 70 a více let z Prahy. "Našli jsme úžasné ženy v seniorském věku, které s námi velmi otevřeně sdílejí své životní příběhy," řekla umělecká šéfka festivalu Šárka Maršíková.
Z tuzemských tvůrců program nabídne premiéru inscenace Alžběty Tiché Frekvence nebo již dříve uváděné Pneu Viktora Černického a Enolu Elišky Brtnické. Premiéra projektu Flotsam and Jetsam dvojice Lukáš Blaha Bliss & Andrej Štěpita se uskuteční v prostoru Galaxie kulturní stanice. Dvě postavy v něm bloudí v moři míčků.
Vedle Paláce Akropolis se představení uskuteční v prostoru Archa+, v La Fabrice, Jatkách78, Centru současného umění DOX, kulturní stanici Galaxie i v Cirqueonu - Centru pro nový cirkus v pražských Nuslích. Mezinárodní festival Cirkopolis od roku 2013 přináší do Prahy neotřelá představení.