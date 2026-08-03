V Praze začíná dnes festival Prague Pride, v sobotu vyvrcholí duhovým průvodem
3. 8. 2026 – 8:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle.
Nabídne téměř dvě stovky akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBTQ+) bude pak sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatelé na něm očekávají 50.000 lidí. Nahlásili to pražskému magistrátu. Po nedávném nenávistném útoku v Berlíně při akci hrdosti LGBTQ+ lidí, který si vyžádal jednu oběť a řadu zraněných, provázejí festival přísnější bezpečnostní opatření.
"Nenávist vůči LGBTQ+ lidem není jen problém internetových diskusí. Má skutečné oběti. Prague Pride Festival ve spolupráci s policií zesiluje bezpečnostní opatření," uvedla mluvčí festivalu Nikola Páleníčková.
Festivalový týden zahájí dnes od 17:30 program na Střeleckém ostrově. Vystoupí třeba známá postava české travesti a drag scény Chi Chi Tornado. Jako drag Chica Checa Pala Santa se představí herec Jan Cina. Nový film Chica Checa režiséra Šimona Holého s Cinou v hlavní roli bude na festivalu k vidění. Na dnešním zahajovacím večeru budou všichni příchozí procházet bezpečnostní prohlídkou.
Pořadatelé vyzvali k respektu. Přehlídka má podle nich připomenout, že každý člověk má právo žít svobodně, důstojně a beze strachu. Téma festivalu Časy se mění reaguje podle organizátorů na změny atmosféry ve společnosti i na obavy ze sílící nenávisti. Přehlídka se také posouvá od masových akcí k menším a komunitnějším. V programu jsou tak třeba pikniky, hraní deskových her, tvořivé dílny či podpůrné skupiny ke zvládání náročných situací. Podrobný program je na webu festivalu.
Duhový průvod vyrazí v sobotu v poledne z Václavského náměstí. Předtím zúčastnění uctí minutou ticha berlínské oběti. Pořadatelé pak připomínají i případ z bratislavského queer baru Tepláreň, kde pachatel před čtyřmi lety zastřelil dva lidi a další zranil. Trasa pochodu letos povede přes náměstí Republiky a Staroměstské náměstí Pařížskou na nábřeží, odtud pak na ostrov Štvanice. Tam bude program pokračovat do 22:00 na pěti pódiích. Pořadatelé očekávají, že by se do v průvodu mohlo vydat na 50.000 lidí. Ohlásili to pražskému magistrátu.
Festival s průvodem se konal poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu. Pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce slábly.
Myšlenky festivalu podporují třeba opoziční Starostové, TOP 09, Piráti a Zelení, kteří budou i v duhovém průvodu. Zapojí se do něj i zahraniční diplomaté. Záštitu přehlídce dal pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) i další komunální politici.