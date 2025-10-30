V Praze dnes vystoupí americká zpěvačka Katy Perry
30. 10. 2025 – 10:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zpěvačka Katy Perry dnes deset let od své poslední návštěvy opět vystoupí v pražské O2 areně.
Koncert je součástí jejího turné The Lifetimes Tour. Při vystoupení v zaplněné areně v únoru 2015 zavedla pódiovou prezentací svých hitů posluchače do starého Egypta i na barevnou diskotéku. V hledišti, v němž byly hlavně dívky a také mnoho dětí, aplaudovalo zpěvačce podle pořadatelů 15.000 návštěvníků.
Některé ze svých hitů jako Teenage Dream nebo Firework zazpívala Perry pár dní před tehdejším pražským koncertem na prestižním vystoupení o poločasové pauze finále play-off severoamerické národní ligy v americkém fotbalu, známého pod pojmem Super Bowl. V Praze tehdy zařadila i známou píseň I Kissed a Girl z desky One of the Boys z roku 2008. Ta před lety šokovala textem, v němž zpívá o tom, jak se líbala s jinou dívkou. Nechyběla ani skladba Dark Horse, jejíž videoklip získal ocenění za videoklip roku v evropské odnoži hudební stanice MTV.
Od roku 2008, kdy Katy Perry debutovala u Capitol Records s písní One of the Boys, nasbírala celkem 115 miliard streamů a celosvětově prodala přes 70 milionů alb a 143 milionů skladeb. Kromě toho, že je jednou z nejprodávanějších hudebních umělkyň všech dob, je také aktivní zastánkyní mnoha filantropických cílů. V roce 2013 byla jmenována velvyslankyní dobré vůle UNICEF, je také bojovnicí za rovnoprávnost LGBTQ+. Za svou činnost získala řadu ocenění.
Loni zpěvačka vydala své sedmé studiové album s názvem 143, kterému předcházely singly Woman's World, Lifetimes a I'm His, He's Mine. Název alba odkazuje na frázi v angličtině I love you (Miluju tě), zároveň Perry považuje číselnou kombinaci 143 za její andělské číslo. Album provázely už před vydáním kontroverze, a to zejména kvůli zapojení producenta Dr. Luke, kterého zpěvačka Kesha v roce 2014 obvinila ze sexuálního násilí.