V Potůčkách na Karlovarsku se i přes letní teploty stále lyžuje.
2. 5. 2026 – 21:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
I přes letní teploty přes 25 stupňů Celsia, které dnes na západě Čech panovaly a meteorologové je naměřili například v Plzni, se v Potůčkách na Karlovarsku stále lyžuje.
Podruhé v historii areálu SKIPOT je vlek v provozu od listopadu do května. ČTK to dnes řekl majitel střediska Marek Plachý. Kuriózní lyžovačku v kraťasech dnes do Potůčků, kterým místní říkají Krušnohorský ledovec, dnes přijelo zkusit téměř 200 lidí.
"Na sluníčku tady dneska bylo dokonce 33 stupňů, kopec ale pořád drží. V týdnu, když teploměr klesl k minus pěti stupňům, jsme dokonce pustili zasněžování, tomu svahu to hodně prospělo. Je to plnohodnotná sjezdovka, žádná vyježděná místa, všude je okolo metru sněhu, podmínky jsou skvělé," popsal květnové lyžování Plachý. Vrstva sněhu podle něj udrží i rolbu, která kopec upravuje dvakrát denně, v Potůčkách totiž jede vlek o víkendech krom dopoledne i na večerním lyžování.
Zájem je nečekaně velký. Na svátek 1. máje zde přes den jezdilo 150 lidí. "Někdo sem jel i 300 kilometrů, že si dvě hodiny zalyžuje a vyrazí na kolo. Dva první květnové dny v podstatě zahojily to, když tady jezdila v dubnu někdy třeba jen dvacítka lyžařů. Vydělali jsme ale v zimě, tohle už je spíš taková 'sranda' pro naše fanoušky," řekl Plachý.
Celou zimu se ve středisku pár metrů od státní hranice s Německem drží poměr zhruba polovina Němců a polovina Čechů. Lyžovat do Potůčků jezdí převážně lidé z blízkého okolí. Ti se také podle odezvy na facebooku chystají v neděli 3. května na lyžovačku zdarma završenou sbíráním plechovek piva po sjezdovce. "Na nejstatečnějšího běžce tam čeká celý sud piva," uzavřel Plachý, který dlouhodobě akce podobného typu v areálu realizuje. V dubnu šlo například o přejezd vodního příkopu.
Skiareál SKIPOT zahájil zimní sezonu 25. listopadu jako jedno z prvních středisek v Česku. Nyní je posledním areálem v zemi, kde se ještě lyžuje. Podle Plachého by mohlo středisko usilovat o překonání vlastního rekordu a pustit vlek i v sobotu 9. května. Záleží ovšem na počasí a teplotách v týdnu.
V areálu, který má 550 metrů dlouhý vlek s kotvou, dětský vlek a tři sjezdovky, jezdí v sezoně okolo 700 lidí celkem na denním i večerním lyžování. Lyžařský areál leží v nadmořské výšce okolo 800 metrů na okraji obce Potůčky v Krušných horách, zhruba 30 kilometrů od Karlových Varů. V provozu je dvě desetiletí. Nabízí ubytování, restauraci, půjčovnu, lyžařskou školu, v létě pravidelně pořádá kulturní akce.
Na následující dny předpovídají meteorologové ochlazení, v příštím týdnu by měly přijít i dešťové srážky. Aktuálně platí v části Česku kvůli velkému suchu výstraha před vznikem požárů, Karlovarského a Plzeňského kraje se ale zatím riziko ve vyšších stupních než je normální stav netýká.