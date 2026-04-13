V polovině týdne přijde citelný zlom počasí, hlásí meteorologové
13. 4. 2026 – 9:29 | Magazín | BS
ČHMÚ upřesňuje předpověď na tento týden a vypadá to, že se období nepříjemného chladu chýlí ke konci.
Máme za sebou spíše chladnější a zamračenější víkend a počasí v poslední době dělá čest jménu měsíce: Aprílově létá mezi mrazivými nocemi a daleko teplejšími dny a teplotní rozdíly i během 24 hodin dosahují klidně desítek stupňů.
Cítíte se pořád unavení? Vězte, že to může být právě kvůli kolísání teplot – rychlé teplotní změny totiž nedělají tělu dobře, naše cévy se v reakci na teploty rozšiřují a stahují, s tím kolísá i krevní tlak a jeho nestálost se pak projevuje jako únava.
Už celkem brzy by se mohl tento jev začít pomalu ustupovat, protože meteorologové prozradili, že se již brzy citelně oteplí.
Již dnes ráno mrzlo prakticky jen na horách: „Pondělní ranní teploty se pohybují nejčastěji v rozmezí 8 až 4 °C. Nejtepleji je na jižní Moravě, kde teplota výjimečně dosahuje až 11 °C. Naopak na západě Čech teplota ojediněle klesá pod 4 °C. Nejvyšší ranní minima hlásí stanice Pohořelice (10,8 °C), Brno, Žabovřesky (10,8 °C) a Ždánice (10,6 °C). Nejnižší naopak Kvilda-Perla (-2,4 °C), Horská Kvilda (-2,3 °C) a Sněžka, Poštovna (-1,5 °C). Mimo hory je nejchladněji ve Vimperku (1,4 °C) a v Nepomuku (1,5 °C),“ informují odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
Zítra by mělo trochu pršet a pozítří přijde zlom: „Úterý přinese nejvíce srážek z celého týdne, i když se jen místy bude vyskytovat déšť. V polovině týdne oblačnosti poněkud ubude a teploty budou nadprůměrně vysoké – až 21 °C,“ předpovídají meteorologové.
Vzestupná tendence je vidět i na týdenním výhledu ČHMÚ: Graf teplot pomalu, ale jistě stoupá v průběhu celého týdne.
Teplo očekává i předpovědní agregát AccuWeather, který hlásí teploty mezi 17-20 °C prakticky až do konce měsíce.