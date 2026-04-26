V palestinském Dajr Balah v Pásmu Gazy se konala hromadná svatba 150 párů

26. 4. 2026 – 6:53 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V palestinském městě Dajr Balah v Pásmu Gazy se v pátek konala hromadná svatba 150 párů.
Uspořádala ji nadace ze Spojených arabských emirátů (SAE), aby přinesla trochu radosti a naděje na nový začátek pro rodiny na tomto válkou zničeném území, informovala televize Al-Arabíja.
Tři stovky ženichů a nevěst byly vylosovány z 1991 Palestinců, kteří mají trvalý pobyt v Pásmu Gazy, byli už zasnoubeni a tento měsíc si podali žádost, napsal deník The National. "Dnešní radostný den je začátkem našeho společného života," řekla tomuto deníku vycházejícímu v SAE nevěsta Asma, která je stejně jako její ženich nevidomá.
Na záběrech z hromadné svatby je vidět i Palestinec na invalidním vozíku, který má amputované obě nohy. "Byl jsem překvapen, když mi řekli, že budu součástí této svatby. Moje snoubenka byla v šoku, když jsem jí oznámil tu dobrou zprávu," řekl deníku The National muž na invalidním vozíku, který přišel o nohy ve válce v Pásmu Gazy, v níž od loňského října platí příměří.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci teroristického hnutí Hamás, které v roce 2007 násilím ovládlo toto palestinské území, zaútočili na Izrael. V jeho pohraničí pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila přes 72.500 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací byli přes 80 procent obětí civilisté.