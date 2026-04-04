V Opatovské ulici v Praze někdo vykradl dva bankomaty, poničil je asi výbušninou
4. 4. 2026 – 15:55 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na dnešek poškodil dva bankomaty a ukradl z nich všechny peníze.
Policie zjišťuje, jakým přesně způsobem do bankomatů pronikl, řekla ČTK policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle informací ČTK jsou bankomaty poškozené zřejmě výbušninou. Kolik v nich bylo peněz, není podle Kropáčové zatím jasné. Pachatele policie hledá. Případem se zabývají kriminalisté, na vyšetřování s nimi spolupracují banky. Útoky na bankomaty s použitím výbušniny jsou podle mluvčích bank ojedinělé. Incident částečně omezil provoz obchodního centra Opatovská.
Informaci o poškozených bankomatech dostala policie dnes kolem 04:30. Poničené jsou dva bankomaty vedle sebe umístěné z venkovní strany obchodního centra. Policie dočasně uzavřela okolí a bankomaty prověřili pyrotechnici. "Pyrotechnická prohlídka vyloučila jakékoliv riziko a poté kriminalisté provedli ohledání místa činu. V současné chvíli pátráme po pachateli, který poškodil bankomaty a odcizil veškerou finanční hotovost," uvedla Kropáčová. Požádala případné svědky incidentu nebo i lidi, kteří by měli záznamy z palubních kamer aut, aby se ozvali na policejní linku 158. Policie případ vyšetřuje jako krádež vloupáním a poškození cizí věci, uvedla na síti X.
Obchodní centrum Opatovská přechodně uzavřelo vchod od autobusové zastávky Ke Kateřinkám, oznámilo na webu. Zavřené v něm byly také prodejna potravin a lékárna, nefungoval ani stánek s kebabem vedle obchodního centra. "Ostatní jednotky jsou dostupné přes boční vstupy a vstup přes parkoviště," uvedl dopoledne provozovatel centra.
Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé, sdělil ČTK mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. "V tuto chvíli každopádně poskytujeme plnou součinnost policii v rámci vyšetřování," dodal.
Poškození svého bankomatu v Opatovské ulici eviduje také Komerční banka. "V tuto chvíli úzce spolupracujeme s Policií ČR a vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme sdělovat bližší detaily," uvedla mluvčí banky Šárka Nevoralová. Banky podle ní dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. "Obecně platí, že útoky na bankomaty, včetně případů s využitím výbušnin, jsou v České republice spíše ojedinělé," dodala.
Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.
Letos se podobná situace stala koncem ledna v obci Hnojník na Frýdecko-Místecku. Výbuch tam poškodil výdejní boxy pro internetové objednávky. Policie pak obvinila osmnáctiletého muže z přečinů poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování. Hrozí mu až pět let vězení. Mladík podle policie umístil do jedné z přihrádek předmět, který pak vybuchl.