V noci mráz, přes den zima a na horách dokonce sníh. Meteorologové určili, kdy se zase oteplí
13. 5. 2026 – 11:48 | Magazín | BS
Ledoví muži dostávají svému jménu, na obzoru už se ale rýsuje oteplení.
Včerejší večer, noc i dnešní brzké ráno přineslo do horských oblastí a vyšších nadmořských výšek již dříve avizované sněžení. Na hřebenech Krušných hor dokonce docela intenzivně a k vidění byla i souvislejší sněhová pokrývka, hlásí odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
„Včerejší chladné počasí přineslo na hory sněhové vločky. Aktuálně tak leží slabá sněhová pokrývka na hřebenech Krkonoš a Krušných hor, pravděpodobně i Šumavy. Při intenzivnějších přeháňkách jsme krátkodobě zaznamenali sněžení i ve středních polohách,“ píšou meteorologové.
„Chladné je i dnešní ráno. Nejčastěji měříme 5 až 1 °C, v jižní polovině území, kde byla v noci zmenšená oblačnost, se teploty výjimečně dostaly i slabě pod nulu. Přízemní mráz se vyskytuje v jižních Čechách, na Vysočině a části Jihomoravského kraje,“ pokračují.
Během dne nebude o moc tepleji: „Polojasno až jasno na některých místech jižní poloviny území ještě chvíli vydrží, postupně ale čekáme velkou oblačnost všude. Přeháňky dnes budou ojedinělé, s vyšší pravděpodobností se vyskytnou na horách severní poloviny území a zpočátku budou nad 800 m sněhové. Večer pak budou srážky v severozápadní polovině Čech přibývat a na Moravě a ve Slezsku může znovu být oblačnosti méně. Naměříme 13 až 17 °C, na západě a místy severu Čech 10 až 13 °C,“ dodávají.
Chladné počasí nás už ale nebude svírat moc dlouho: Pohled na graf týdenní předpovědi odhalí, že zhruba do víkendu bude víceméně stejně s denními teplotami okolo 11 až 15 °C, na počátku příštího týdne se ale začne oteplovat a už v polovině týdne se čeká až 23 °C.
Podobnou předpověď nabízí i agregát AccuWeather: Ten očekává zlom k teplejším dnům příští úterý.
Podle modelu ECMWF na wxcharts se začne oteplovat koncem víkendu, případně v pondělí.