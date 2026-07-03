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V New Yorku se v blízkosti sídla OSN upálil Tibeťan, informovali aktivisté

3. 7. 2026 – 11:40 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

V New Yorku se v blízkosti sídla OSN upálil Tibeťan, informovali aktivisté
zdroj: Profimedia
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V New Yorku se v blízkosti sídla OSN ve čtvrtek zapálil muž z Tibetu.

Chtěl tímto způsobem vznést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína, uvedli aktivisté a exilová tibetská média. Newyorská policie incident potvrdila a uvedla, že muž popáleninám podlehl, informovala dnes agentura Reuters.

Mluvčí newyorské policie uvedl, že policisté přijali ve čtvrtek večer tísňové volání, na jehož základě vyrazili na místo, kde našli muže s těžkými popáleninami. Byl převezen do nemocnice Bellevue, kde byl prohlášen za mrtvého, dodala policie s tím, že vyšetřování případu stále pokračuje. Jméno muže policie neuvedla a neposkytla ani motiv jeho činu.

Podle zpravodajského serveru Voice of Tibet šlo o tibetského aktivistu, který se "upálil před sídlem OSN v New Yorku poté, co přednesl výzvu za nezávislost a jednotu Tibetu". Na místo přišel s tibetskou vlajkou.

V Tibetu byly v posledních desetiletích zaznamenány desítky případů sebeupálení na protest proti čínské nadvládě nad Tibetem, píše zpravodajský server CNN. Je však velmi neobvyklé, aby se tibetský aktivista upálil v USA, napsal server s tím, že ve čtvrtek večer se po incidentu před sídlem OSN shromáždil dav příznivců a demonstrantů.

Tento týden vstoupil v platnost nový čínský zákon o etnické jednotě, který vytváří "sdílenou" národní identitu mezi 55 etnickými menšinami v zemi, včetně Tibeťanů a Ujgurů, z nichž část s čínskou správou nesouhlasí. Tibeťané po celém světě se proti tomuto zákonu postavili a znepokojení nad novým zákonem vyjádřily i Spojené státy a Evropská unie.

Čína převzala kontrolu nad Tibetem v roce 1950 v rámci akce, kterou popisuje jako "mírové osvobození" od feudálního nevolnictví. Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv a Tibeťané žijící v exilu však pravidelně odsuzují to, co nazývají represivní vládou Číny v tibetských oblastech. Peking podobnou kritiku odmítá.

Tagy:
Čína USA opozice Tibet OSN menšiny pravo
Zdroje:
ČTK
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Alexej Chundryl
Jsem původem z Turkmenistánu, ale v Česku žiju od svých čtyř let. Nechodil jsem na žurnu, prostě jsem se naučil psát. Zajímají mě sociální témata, migrace, zahraniční politika. Rád jezdím na skejtu, sedím v kavárně a fotím lomo.

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