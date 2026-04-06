V Němčičkách na Břeclavsku se mrskalo s obřími žílami, delší měla přes 21 metrů
6. 4. 2026 – 12:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Některými obcemi na jihu Moravy dnes dopoledne jako už tradičně na velikonoční pondělí zněl zpěv mladíků a výskot šlehaných dívek.
Například v Němčičkách na Břeclavsku, kde pletou obří žíly, jak tam pomlázkám říkají. Letos se blýskla především tamní mladší chasa, která zvládla uplést žílu dlouhou přes 21 metrů. Podle místního pletaře Jiřího Stávka jde o výkon, kterým mladí už druhým rokem překonali starší chasu.
Mladší chasa v Němčičkách vyrazila obcházet vybrané domy v obci od 9:00. "Kluci chodí po domech svých vrstevnic, tedy děvčaty zhruba ve věku mezi 12 až 15 lety. Vždy se na chvíli zastaví, popovídají, na rozdíl od těch větších popijí limonádu. Protáhne se to až do odpoledne, mají i svoji jiné venkovní aktivity," popsal Stávek.
V roce 2016 se němčičtí zapsali i do knihy rekordů s pomlázkou dlouhou 66,66 metru, kterou 14 lidí pletlo šest hodin. "Letos ti mladší už druhým rokem překonali chasu. Jejich má délku 21 metrů a 21 centimetrů, starší dokončili asi jen čtrnáctimetrovou," uvedl Stávek. Podle něj záleží na tom, jak moc se při pletení popíjí. "Chasa těch prvních pět metrů měla upletených rychle, stihli to asi za dvě hodiny. Pak ale dostali pohárek vína a šlo to z kopce," popsal Stávek.
Chasa vyrazila se svojí žílou za svými vrstevnicemi asi o hodinu později. Také oni mají vytipovaný okruh vybraných domů v obci, kde se zastaví, povykládají, popijí. Obvykle se končívá až večer. "Nebo spíš do té doby, dokud ještě můžou chodit," pousmál se Stávek.
Symbolické vyšlehání děvčat má podle tradice zajistit zdraví a svěžest po celý rok. Koledníci za to dostávají malovaná vajíčka, sladkosti nebo domácí pohoštění. V mnoha obcích se dodnes udržuje i zvyk pletení mimořádně dlouhých žil, na kterých se podílí celá chasa, a které se stávají chloubou vesnice.