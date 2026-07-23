V Náměšti se při návratu z výcviku zřítil armádní vrtulník, zemřela vojákyně
23. 7. 2026 – 20:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na 22.základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se dnes po poledni při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom.
Jedna vojákyně zemřela, další čtyři vojáci utrpěli zranění. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper, podle velitele základny Petra Slívy je to standardní postup. Podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) nelze příčiny předjímat.
Velitel vzdušných sil Petr Tománek prohlásil, že vrtulník se zřítil během přistání. Podle dosavadních informací spadl z výšky zhruba 50 metrů. Okolnosti nehody zjišťuje komise ministerstva obrany. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nechtěl odhadovat, jak dlouho vyšetřování potrvá. Americká společnost Bell Textron, výrobce vrtulníků Venom, je připravená poskytnout součinnost. "V tuto chvíli nemáme žádné další informace, které bychom mohli poskytnout," uvedla firma v prohlášení.
Pozastavení provozu se týká i strojů, které pomáhají při ochraně polského vzdušného prostoru. Hlaváč uvedl, že Poláci situaci chápou a přijmou taková opatření, aby je nahradili. V Polsku vrtulníky zatím zůstávají.
Obětí nehody byla příslušnice 22. základny vzdušných sil. Záchranáři přepravili po nehodě také tři vojáky se středně těžkými zraněními do nemocnic v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě. Tři pacienty, kteří se nadýchali kouře, transportovali do třebíčské nemocnice. Velitel vzdušných sil Petr Tománek uvedl v České televizi, že šlo o lidi, kteří se podíleli na hašení zříceného vrtulníku.
Úmrtí žen v české armádě je velmi vzácné. Podle dostupných údajů zemřela od začátku 90. let ve službě dosud jediná žena - vojačka Michaela Tichá, která zahynula v listopadu 2020 při nehodě vrtulníku na Sinaji. Příčinou nehody vrtulníku, při které zemřelo i pět Američanů a Francouz, byla technická závada. Tichá byla in memoriam povýšena do hodnosti štábní praporčice a prezident Miloš Zeman jí udělil medaili Za hrdinství.
Hlaváč vyjádřil soustrast pozůstalým, prioritou armády je podle něj podpora rodiny zesnulé vojákyně i péče o zraněné vojáky. Rovněž prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš (ANO), Zůna, šéfové armády, velitelství vzdušných sil i náměšťské základny vyjádřili soustrast rodině a blízkým vojákyně. "Armáda České republiky má mou plnou důvěru, že příčiny nehody důkladně vyšetří a učiní veškeré kroky, aby se podobná tragédie již neopakovala," napsal Pavel.
Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do Česka předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr Lubomír Metnar (za ANO).