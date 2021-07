V lovosické chemičce vybuchl plyn, tři zranění

V areálu chemičky Preol v Lovosicích v úterý večer vybuchl unikající plyn hexan. Informoval o tom server Novinky.cz. Na místě byli tři zranění – podnikoví hasiči.

Jednoho těžce raněného záchranáři transportovali helikoptérou do pražské Vinohradské nemocnice, druhý směřoval do ústecké nemocnice a třetí do nemocnice v Litoměřicích.

V Preolu, který je zpracovatelem řepkového oleje, největším výrobcem biopaliv v Česku a součástí holdingu Agrofert beneficienta Andreje Babiše, zasahuje dvanáct jednotek hasičů. Vyhlášen byl třetí stupeň poplachu ze čtyř.

Dvanáct jednotek hasičů zasahuje po výbuchu v areálu firmy Preol v Lovosicích. Ochlazujeme halu 35 x 20 x 25 metrů i za pomocí výškové techniky bez obsluhy. Na místo je povolán vrtulník s termokamerou. Je vyhlášen třetí stupeň poplachu. pic.twitter.com/Ek2w93kNfe — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) July 5, 2021

ČT24 informuje, že hasiči ochlazují a rozebírají výbuchem poškozenou halu, kde nastala exploze, a snaží se požár, který po ní následoval uhasit. Uklidňují obyvatele, že žádné jedovaté látky do okolí neunikly.

Výbuch, kterému předcházel požár na kabeláži, rozmetal plechy z haly. Některé z nich dolétly až na nedalekou železniční trať. Tam na ně najel vlak.

Během zásahu policie uzavřela Terezínskou ulice, která vedla kolem areálu chemičky. Ráno ji však otevřela.

Zavřená ale dopoledne zůstává železniční trať Lovosice-Česká Lípa, v úseku Lovosice-Žalhostice byly zavedena náhradní autobusová doprava.