V Los Angeles zadrželi u Trumpova golfového klubu ozbrojeného muže
6. 8. 2026 – 8:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policie okresu Los Angeles v neděli zadržela osmatřicetiletého muže, kterého podezřívá, že monitoroval bezpečnostní opatření v golfovém klubu před příjezdem amerického prezidenta Donalda Trumpa.
V noci na dnešek to podle agentury AP oznámil úřad šerifa v Los Angeles. Muž měl u sebe zásobník s municí a v jeho vozidle na parkovišti golfového areálu policisté nalezli nabitou pistoli a další zásobník.
Trump dnes v 03:30 SELČ (úterý 18:30 místního času) v klubu, který jeho rodina vlastní v Rancho Palos Verdes, promluvil na večeři Republikánského národního výboru pro dárce.
Muž podle úřadu šerifa na místě pořizoval fotografie a videozáznamy, čehož si všimli federální agenti v civilu. Při domovní prohlídce policisté našli velké množství střelných zbraní, zásobníků a munice, neprůstřelné vesty a zápisníky se "znepokojujícími poznámkami", uvedl úřad.
Agentura DPA napsala, že muž, Jeanine John Taele, čelí obvinění z držení neregistrované zbraně a je v jiném případu vyšetřován kvůli loupeži.
Osmdesátiletý prezident v rozhovoru s televizí Fox News v reakci na zadržení muže řekl, že mu trochu útěchy poskytuje fakt, že terčem se stávají jen významní prezidenti. "A já jsem určitě významný," poznamenal. DPA uvedla, že zadržený zatím není podezřelý z příprav útoku.
Letos v únoru byl k doživotnímu vězení odsouzen muž, který chtěl v září 2024 zastřelit Trumpa na golfovém hřišti poblíž jeho floridského resortu Mar-a-Lago. Už předtím v červenci 2024 ho při předvolebním mítinku ve městě Butler v Pensylvánii zasáhl střelec do ucha, ochranka pak útočníka zastřelila.