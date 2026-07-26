V Letňanech dnes na turné I'm Back vystoupí americký rapper Pitbull
26. 7. 2026 – 8:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V pražských Letňanech dnes na turné I'm Back vystoupí americký rapper Pitbull.
Umělec kubánského původu, vlastním jménem Armando Christian Pérez, patří k nejpopulárnějším zpěvákům současnosti. Jeho nedávné vystoupení v londýnském Hyde Parku navštívilo 70.000 lidí. Na koncertu se sešlo 22.141 lidí s umělou pleší, ale často také v oblecích, s černými pilotskými brýlemi a nalepenými kozími bradkami, tedy ve stylu, který je pro pětačtyřicetiletého hudebníka typický.
Kostýmy fanoušků jsou fenoménem, který Pitbullovu současnou světovou tour provází prakticky na každé zastávce. Z původně spontánního nápadu vzniklo celosvětové hnutí, které spojuje desetitisíce lidí napříč kontinenty.
Samotný koncert nabízí podle pořadatelů dvouhodinovou přehlídku největších hitů, mezi které patří úvodní Don't Stop The Party, Hotel Room Service, International Love, I Feel Good, Time Of Our Lives nebo závěrečná Give Me Everything.
Současné Pitbullovo světové turné I'm Back už překročilo hranici dvou milionů prodaných vstupenek ve 27 zemích světa. Po úspěchu předchozího turné Party After Dark, které zahrnovalo více než 50 koncertů ve 13 zemích, potvrzuje svou pozici jednoho z nejúspěšnějších koncertních performerů současnosti.
V České republice se Pitbull představí po loňském koncertu v pražské O2 areně. V Letňanech ho doplní speciální host Lil Jon. Pořadatelé upozorňují na dopravní omezení běžná při podobných koncertech v okolí stanice metra Letňany.
Pětačtyřicetiletý Pitbull natočil několik alb, za která získal nominace nebo ocenění Latin Billboard Awards. Jeho velkým úspěchem je album Global Warming Meltdown z roku 2013 se singlem Timber, který obsadil první místo v prestižním Billboard's Hot 100 Chart. Byl na prvním místě hitparád ve více než dvaceti zemích.
Některé Pitbullovy písně se objevily ve známých filmech, například skladba Oye je ze soundtracku filmu Rychle a zběsile 2, Back in Time zase posluchači znají z filmu Muži v černém 3. Často vystupuje se známými kolegy, jako jsou Shakira, Enrique Iglesias, LMFAO, Usher, Jennifer Lopezová či Chris Brown. Patří mu jedna z hvězd na hollywoodském chodníku slávy.