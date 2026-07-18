V Kyjevě se konaly demonstrace proti odvolání ministra obrany Fedorova
18. 7. 2026 – 8:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Tisíce lidí dnes večer v Kyjevě demonstrovaly proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolat při rekonstrukci vlády oblíbeného ministra obrany Mychajla Fedorova.
Informovala o tom agentura AFP. Podobné protesty se konaly i ve čtvrtek. Pětatřicetiletý Fedorov se těší značné oblibě a byl vnímán jako reformátor ukrajinské armády, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi.
S předchozí vládou premiérky Julije Svyrydenkové skončil právě i Fedorov. Zelenskyj ve čtvrtek řekl, že stále zvažuje kandidáta, který by ho nahradil. Odvolání Fedorova je vnímáno jako kontroverzní rozhodnutí, o čemž svědčí i nynější demonstrace, které trvají druhým dnem. Lidé podle AFP vyrazili do ulic metropole s ukrajinskými vlajkami a také s cedulemi, na kterých vyjadřovali svou nelibost s Fedorovovým koncem v ministerském křesle.
Zelenskyj ve středu poslancům vládní strany Sluha národa vysvětloval, že se rozhodl ukončit Fedorovovu vládní službu kvůli ustavičným ministrovým sporům s hlavním velitelem Oleksandrem Syrským, napsala už dříve Ukrajinska pravda s odvoláním na vyjádření nejmenovaných zákonodárců. Prezident také argumentoval, že Fedorov neuskutečnil reformu mobilizačního systému, jak sliboval po nástupu do funkce.
Pro funkci ministra obrany v nové vládě premiéra Serhije Koreckého se podle médií počítalo s dosavadním ministrem vnitra Ihorem Klymenkem. Zelenskyj zatím řízením resortu obrany pověřil dosavadního šéfa tajné služby SBU Jevhena Chmaru.