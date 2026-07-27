V květináči vám vyrostly houby? Kdy je nechat být a kdy je okamžitě odstranit
27. 7. 2026 – 16:41 | Magazín | Žaneta Kaczko
Malé houby v květináči dokážou majitele pokojových rostlin vyděsit. Ve většině případů ale rostlině přímo neškodí a jen ukazují, že v substrátu probíhá rozklad organické hmoty. Zpozornět byste měli hlavně tehdy, když je půda dlouhodobě mokrá nebo se k houbám mohou dostat děti a zvířata.
Stačí jeden vlhčí týden, teplý byt a substrát plný organických zbytků. Ráno přijdete zalít pokojovku a mezi listy najdete drobnou žlutou, bílou nebo hnědavou houbičku. První reakce bývá jasná: něco je špatně. Ve skutečnosti to ale většinou není důvod k panice.
Houby v květináči jsou plodnice hub, jejichž podhoubí žije v substrátu. Živí se rozkládající se organickou hmotou, například kousky kůry, dřevitými částicemi, kokosovým vláknem nebo jinými složkami, které se běžně používají v pěstebních směsích. Samotné rostlině obvykle neškodí. Naopak se podílejí na rozkladu materiálu a uvolňování živin, které pak mohou využít kořeny.
Jinými slovy, houba v květináči často znamená, že substrát je biologicky aktivní. Nejde o škůdce, který by rostlině ukusoval kořeny nebo s ní soupeřil o potravu. Pokud je rostlina zdravá, má pevné listy, nepáchne od kořenů a substrát není trvale mokrý, není nutné hned měnit celou zeminu.
Kdy houby nechat být a kdy zasáhnout
Pokud máte květináč mimo dosah dětí a zvířat, můžete jednotlivé houby klidně nechat zmizet samy. Plodnice často vydrží jen krátce a po několika dnech zavadnou. Pro rostlinu je jejich přítomnost ve většině případů neškodná.
Jiná situace nastává v domácnosti, kde jsou malé děti, psi nebo kočky. Některé houby, které se v květináčích objevují, mohou být při požití toxické. Laik je navíc podle vzhledu nemusí bezpečně poznat. Pokud tedy hrozí, že by je někdo mohl utrhnout a ochutnat, je lepší je odstranit.
Vezměte si rukavice a vytáhněte celou plodnici, nejen klobouk. Z květináče odstraňte i stopku a případné zbytky. Houby neházejte na podlahu ani do misek pod květináčem, ale rovnou je vyhoďte do odpadu. Cílem není zničit celé podhoubí v substrátu, to se často ani nepodaří, ale odstranit viditelnou část, která by mohla lákat děti nebo zvířata.
Houby mohou prozradit přelití
Samotná houba v květináči většinou problém není. Problémem ale mohou být podmínky, které jí vyhovují. Houby se objevují tam, kde je dlouhodobě vlhko, vyšší vzdušná vlhkost, málo proudícího vzduchu a substrát s velkým podílem organické hmoty. Přesně takové prostředí ale některým pokojovým rostlinám nesvědčí.
Pokud se houby vracejí opakovaně, substrát je stále mokrý, na povrchu se tvoří bílý vatovitý povlak a z květináče je cítit zatuchlina, zpozorněte. Husté podhoubí na povrchu půdy může bránit rovnoměrnému vsakování vody a vzduchu ke kořenům. Přemokřený substrát zároveň zvyšuje riziko hniloby kořenů a dalších potíží.
V takovém případě není hlavním úkolem bojovat s houbami, ale upravit péči o rostlinu. Zkontrolujte, zda má květináč odtokové otvory, jestli voda nezůstává stát v obalu nebo misce a zda substrát mezi zálivkami alespoň částečně vysychá. U většiny pokojovek je lepší nechat horní vrstvu půdy před dalším zalitím proschnout.
Fungicid většinou není řešení
Mnoho lidí má tendenci sáhnout po přípravku proti houbám. U květináčů to ale často není nejlepší cesta. Houby rostoucí ze substrátu bývají jen viditelnou částí většího podhoubí, které žije uvnitř pěstební směsi. Postřik viditelné plodnice problém obvykle nevyřeší a může poškodit užitečný mikrobiální život v půdě.
Lepší je takzvaná pěstitelská kontrola. To znamená méně přemokření, lepší větrání, kvalitnější a propustnější substrát, správně velký květináč a dostatečná drenáž. Rostlině tím pomůžete víc než zbytečnou chemií.
Pokud se houby objevují stále dokola nebo je substrát zjevně rozložený, těžký a špatně vysychá, může být čas na přesazení. Rostlinu opatrně vyjměte, odstraňte co nejvíce staré zeminy, aniž byste poškodili kořeny, a přesaďte ji do čerstvého propustného substrátu. U citlivějších rostlin postupujte opatrně, aby přesazení nebylo větší šok než samotné houby.
Jak snížit šanci, že se znovu objeví
Nejčastěji pomůže jednoduchá změna režimu zálivky. Nezalévejte automaticky podle kalendáře, ale podle stavu substrátu. Prstem zkontrolujte horní vrstvu půdy. Pokud je pořád vlhká, počkejte. Rostliny v chladnějším nebo tmavším koutě obvykle spotřebují méně vody než ty u světlého okna.
Pomáhá také lepší proudění vzduchu kolem rostlin. Květináče by neměly stát natěsnané jeden na druhém a listy by neměly být trvale mokré. Pokud používáte dekorativní obaly bez otvorů, po zalití vždy zkontrolujte, jestli v nich nezůstala voda.
Houby v květináči tedy nejsou automaticky katastrofa. Často jen ukazují, že v substrátu probíhá život, který si běžně ani neuvědomujeme. Odstraňte je tam, kde by mohly ohrozit děti nebo domácí mazlíčky, a využijte jejich výskyt jako připomínku, že je dobré zkontrolovat zálivku, drenáž a celkovou kondici rostliny.