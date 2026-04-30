V kauze zakázek v příbramské nemocnici je obviněn i ředitel, vinu odmítá
30. 4. 2026 – 14:09 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policie v kauze manipulace zakázek v příbramské nemocnici stíhá šest lidí a tři firmy.
Hodnota ovlivněných zakázek je podle Úřadu veřejného evropského žalobce (EPPO) 280 milionů korun. Kvůli případu plánuje příští týden představenstvo nemocnice, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj, odvolat svého předsedu Stanislava Holobradu. Ten nemocnici řídil a je mezi obviněnými. Holobrada dnes ČTK řekl, že se cítí nevinen.
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po úterním zásahu v příbramské nemocnici šest lidí a tři právnické osoby. Stíháni jsou pro trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Obviněným hrozí až osm let vězení. Všechny osoby jsou stíhané na svobodě. Případ dozoruje EPPO, který má za úkol vyšetřovat a trestně stíhat činy, které poškozují nebo ohrožují finanční zájmy Evropské unie.
Kvůli případu se v úterý 5. května mimořádně sejde představenstvo Oblastní nemocnice Příbram a bude jednat o odvolání ředitele Holobrady z funkce předsedy představenstva. Nemocnici nyní manažersky řídí náměstek pro lékařskou péči Vladimír Dvořák, informoval dnes ČTK hejtmančin náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).
O dva dny později by se měla uskutečnit valná hromada nemocnice, na které Pavlík navrhne odvolání Holobrady z představenstva. Následně bude podle náměstka vypsáno výběrové řízení na člena představenstva, respektive předsedu představenstva.
Holobrada s obviněním nesouhlasí, důvody obvinění jsou podle něj liché. Dnes ČTK řekl, že se nikdo neobohatil, škoda nikomu nevznikla a nedošlo k žádnému zneužití finančních prostředků. Policisté ho podle něj stíhají kvůli třem skutkům, a to stavební zakázce na rekonstrukci vjezdu do nemocnice, přípravám stavby nového stacionáře a pořízení operačního stolu na gynekologii.
Příbramská nemocnice dostala podle serveru hlidacstatu.cz 206 dotací v celkové hodnotě přes 1,5 miliardy korun, které směřovaly do modernizace, energetických úspor a rozvoje péče. Nejvíce peněz z dotací čerpala nemocnice v roce 2021 (564 milionů korun).
Jednou z největších investic příbramské nemocnice za poslední dobu byl loni otevřený zrekonstruovaný pavilon D2 pro operační obory. Rekonstrukci předcházela demolice pavilonu N a výstavba nové a větší budovy určené převážně pro dětskou zdravotní péči. Náklady na obě akce, které trvaly tři roky, jsou 376 milionů korun, z toho bylo 370 milionů hrazeno dotací Středočeského kraje.
Loni na jaře oznámila nemocnice pořízení nového robotického operačního systému, na který schválilo krajské zastupitelstvo devadesátimilionovou dotaci. V loňském roce nemocnice také otevřela zrekonstruovaný bazén za 36,2 milionu korun, téměř 28 milionů korun pokryla nemocnice z evropské dotace. V červnu 2022 získala dotaci 150 milionů korun na obnovu zdravotnické techniky.